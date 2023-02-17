Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд

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В Алматы завершилось расследование резонансного уголовного дела по убийству юриста, передает BaigeNews.kz. В прокуратуре города сообщили, что в убийстве подозревается супруг погибшей.

"Данный факт зарегистрирован в УП Алмалинского района по статье 99 части 1 УК. Подозреваемым с согласия прокуратуры признан ее бывший супруг гр.Н., после чего с санкции суда он взят под стражу. 14.02.2023 года прокуратурой Алмалинского района уголовное дело направлено в суд для рассмотрения", - говорится в сообщении.

Напомним, что в октябре 2022 года в социальных сетях появилась информация о том, что убита известный юрист Айман Асанова. Она была руководителем частной фирмы, которая оказывала юридические консультации адвокатов.