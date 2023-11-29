Дело об изнасиловании ребёнка расследуют в Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Полицейские заявили, что заявившая об изнасиловании сына женщина препятствует следствию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщили алматинские полицейские, в сентябре к ним с заявлением обратилась женщина. Она сообщила, что неизвестный надругался над её сыном в международной школе Алматы.
Полиция начала расследование по части 4 статьи 121 Уголовного кодекса РК.
Следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу, мальчика осмотрела комиссия экспертов, но каких-либо повреждений или следов насилия не обнаружила.
После этого комиссия ходатайствовала о привлечении специалиста в области проктологии со специальным медицинским оборудованием, но родительница отказалась от прохождения экспертизы, обратившись с ребёнком к специалисту-проктологу частной клиники.
Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленные внутри и по периметру школы, и установили, что с 11 по 14 сентября ребенок 57 раз посещал уборную по две-три минуты. Стражи порядка отметили, что одновременно с ним никто не заходил.
Также они допросили сотрудников школы и одноклассников мальчика. Все они также отрицают факта какого-либо давления или насилия в отношении ребёнка.
"По делу проведены судебно-биологическая и молекулярно-геномная экспертизы, согласно заключениям которых на нижнем белье и брюках мальчика обнаружены бионаслоения, принадлежащие только ему самому. Иных следов не обнаружено", - отметили в полиции.
Но заявительница не согласилась с выводами экспертиз и со своими адвокатами заявила ходатайство о предоставлении независимых специалистов.
"Однако до настоящего времени данных этих специалистов ими не предоставлено, что препятствует назначению дополнительных экспертиз, в том числе с учётом их вопросов", - сообщили в ДП.
Также в полиции отметили, что женщина категорически отказывается приводить сына на допрос с участием психолога.
"В этой связи по делу также не представляется возможным провести иные следственные действия, имеющие значение для правильного разрешения дела. Несмотря на препятствия со стороны заявительницы, расследование продолжается. Решение по уголовному делу будет принято по согласованию с надзорным органом в рамках трехзвенной модели уголовно процесса", - заключили в ведомстве.
Самое читаемое
- Песня казахстанского певца признана абсолютным хитом года в Москве
- Прокуратура Жамбылской области выявила 1,6 тысячи детей, воспитываемых по доверенности
- Приговор участникам "Народного совета трудящихся" вынесли в Петропавловске
- На Аяза Шабутдинова подали ещё 12 заявлений в полицию
- С нового года арендодатели будут платить налоги по-новому