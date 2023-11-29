Дело об изнасиловании ребёнка расследуют в Алматы

Полицейские заявили, что заявившая об изнасиловании сына женщина препятствует следствию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили алматинские полицейские, в сентябре к ним с заявлением обратилась женщина. Она сообщила, что неизвестный надругался над её сыном в международной школе Алматы.

Полиция начала расследование по части 4 статьи 121 Уголовного кодекса РК.

Следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу, мальчика осмотрела комиссия экспертов, но каких-либо повреждений или следов насилия не обнаружила.

После этого комиссия ходатайствовала о привлечении специалиста в области проктологии со специальным медицинским оборудованием, но родительница отказалась от прохождения экспертизы, обратившись с ребёнком к специалисту-проктологу частной клиники.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленные внутри и по периметру школы, и установили, что с 11 по 14 сентября ребенок 57 раз посещал уборную по две-три минуты. Стражи порядка отметили, что одновременно с ним никто не заходил.

Также они допросили сотрудников школы и одноклассников мальчика. Все они также отрицают факта какого-либо давления или насилия в отношении ребёнка.

"По делу проведены судебно-биологическая и молекулярно-геномная экспертизы, согласно заключениям которых на нижнем белье и брюках мальчика обнаружены бионаслоения, принадлежащие только ему самому. Иных следов не обнаружено", - отметили в полиции.

Но заявительница не согласилась с выводами экспертиз и со своими адвокатами заявила ходатайство о предоставлении независимых специалистов.

"Однако до настоящего времени данных этих специалистов ими не предоставлено, что препятствует назначению дополнительных экспертиз, в том числе с учётом их вопросов", - сообщили в ДП.

Также в полиции отметили, что женщина категорически отказывается приводить сына на допрос с участием психолога.