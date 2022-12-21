Дело Козачкова: спецпрокурорам поручили максимально объективно исследовать обстоятельства

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Заместитель генерального прокурора РК Жандос Умиралиев прокомментировал дело задержанного журналиста Михаила Козачкова, передаёт BaigeNews.kz.

Он сообщил, что генеральный прокурор поручил группе процессуальных прокуроров изучить все доводы обращений общественных организаций и адвокатов в полном объёме, поступившие в адрес главы государства.

"Как вы знаете, 18 декабря органами агентства по финансовому мониторингу Козачков был задержан по подозрению в совершении ряда преступлений. И в тот же день у него был проведён обыск с участием его супруги. С санкции суда обыск был проведён с участием понятых, и весь процесс обыска фиксировался видеосъёмкой", - сообщил он.

Как пояснил Умиралиев, сейчас надзор за уголовным делом Козачкова осуществляет прокуратура города Алматы.