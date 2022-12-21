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  • Дело Козачкова: спецпрокурорам поручили максимально объективно исследовать обстоятельства
inbusiness.kz Вчера, 13:36
382
Вчера, 13:36
382
Фото: inbusiness.kz

Дело Козачкова: спецпрокурорам поручили максимально объективно исследовать обстоятельства

Заместитель генерального прокурора РК Жандос Умиралиев прокомментировал дело задержанного журналиста Михаила Козачкова, передаёт BaigeNews.kz

Он сообщил, что генеральный прокурор поручил группе процессуальных прокуроров изучить все доводы обращений общественных организаций и адвокатов в полном объёме, поступившие в адрес главы государства.

"Как вы знаете, 18 декабря органами агентства по финансовому мониторингу Козачков был задержан по подозрению в совершении ряда преступлений. И в тот же день у него был проведён обыск с участием его супруги. С санкции суда обыск был проведён с участием понятых, и весь процесс обыска фиксировался видеосъёмкой", - сообщил он.

Как пояснил Умиралиев, сейчас надзор за уголовным делом Козачкова осуществляет прокуратура города Алматы. 

"Также группа специальных прокуроров имеет чёткое поручение генерального прокурора максимально объективно, прозрачно исследовать все эти обстоятельства, и в кратчайшие сроки, возможно, даже завтра на брифинге, вас доведут о принятом решении со стороны генеральной прокуратуры", - ответил Умиралиев на вопросы журналистов в Астане.

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#Генеральная прокуратура #уголовное дело #журналист #Козачков
BaigeNews.kz
Вчера, 13:36
382
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