Дело бывшего председателя КНБ Масимова передано в суд

Фото: bbc.com

Экс-руководители Комитета национальной безопасности РК преданы суду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Генеральной прокуратурой по результатам изучения уголовного дела в отношении бывшего руководства Комитета национальной безопасности утвержден обвинительный акт органа расследования. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам г.Астаны.

"Обвиняемые Масимов К.К. (экс-председатель КНБ) и Садыкулов А.Т. (бывший заместитель председателя КНБ) преданы суду по статьям о государственной измене (часть 1 статья 175 УК), насильственном захвате власти (часть 3 статья179 УК), превышении власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц (пункт 3 часть 4 статья 362 УК). Ергожин Д.Е. (бывший заместитель председателя КНБ) за насильственный захват власти (часть 3 статья 179 УК), превышение власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц (пункт 3 часть 4 статья 362 УК). Осипов М.С. (бывший заместитель председателя КНБ), Акипов Д.М. (бывший заместитель начальника департамента КНБ) и Бекмурат Н.К. (бывший начальник управления КНБ) по различным частям статьи 362 УК", - говорится в сообщении.

Уголовное дело расследовано и будет рассматриваться под грифом "совершенно секретно".

Напомним, восьмого января в КНБ РК сообщили о задержании бывшего председателя комитета Масимова по подозрению в государственной измене. 13 января стало известно, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Началось расследование по факту получения Масимовым в должности премьер-министра элитного гостевого дома и земельного участка в столице стоимостью около 2,5 миллиарда тенге от одной из бизнес-структур.

После задержания Карима Масимова из этого дома изъяли 17,2 миллиона долларов наличными, а также предметы роскоши — элитные часы, золотые слитки, антиквариат, а также 11 машин бизнес-класса.

Также ведётся расследование по факту получения Каримом Масимовым, когда он был главой КНБ, взятки в размере двух миллионов долларов от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов.