Дело Боранбаева: потерпевший пожаловался на угрозы от подсудимых

Фото: ФК "Кайрат"

На очередном заседании суда по делу Кайрата Боранбаева потерпевший пожаловался на психологическое давление и угрозы, поступающие от подсудимых и членов их семей, передаёт BaigeNews.kz.

"Вчера я был допрошен, мягко говоря, с пристрастием, и на меня, я считаю, оказывается психологическое давление, принижается моё личное человеческое достоинство, честь и поступают угрозы. Я понимаю, что идёт суд, но я прошу обеспечить ко мне как к человеку уважительное отношение со стороны подсудимых и их представителей... Вчера после процесса в коридоре ко мне подошёл неизвестный мне мужчина высокого роста с бородой. Предупредил, что я говорю не то, что надо, не ту правду. Что он имел в виду под этим намёком, можно только догадываться, но не знаю, чего мне ожидать в будущем от этих людей", - сказал потерпевший.

Он также сообщил, что со стороны родственников Боранбаева и Наханова поступают угрозы в перерывах между заседаниями и попросил защиты у суда.

Суд защиту потерпевшему одобрил.

Напомним, накануне стало известно о дорогостоящих покупках Боранбаева и Наханова. В частности, речь шла о товарах бренда "Луи Виттон" за 75 миллионов тенге и о пяти квартирах в "Хайвилл".