Товары от "Луи Виттон" на 75 млн тенге и 5 квартир в "Хайвилл" - о покупках Боранбаева и Наханова рассказали в суде

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На очередном заседании суда по делу Кайрата Боранбаева заслушали показания свидетелей, передаёт BaigeNews.kz.

Первым выступил исполнительный директор ТОО "АВ-Restaurants". По его словам, в феврале 2022 года сеть заключила договор аренды с ИП "Боранбаев Кайрат" на 10 миллионов тенге для размещения нового ресторана в Esentai Plaza.

"На сегодняшний день оплата за аренду не осуществлялась, так как согласно договору оплата за аренду должна была быть с момента запуска ресторана, не позднее 5 сентября 2022 года", - рассказал свидетель.

Следующим слово дали представителю интересов компании "Луи Виттон Казахстан". Прокурор зачитал, какие покупки совершал Боранбаев в люксовом магазине:

"По поступлению денежных средств в сумме 75 350 000 тенге на счёт ТОО "Луи Вюиттон Казахстан" могу показать следующее, что 10 августа 2020 года Боранбаеву К.С. выставлен счёт №14 по приобретению бильярдного стола на сумму 49 950 000 тенге и настольного футбола на сумму 25 400 000 тенге, общей стоимостью 75 350 000 тенге (…) Как мне известно товар поставлялся Боранбаеву К.С. по адресу: Алматы, улицаТимирязева. По ИИН, указанному в счёте на оплату, она позже узнала, что это для Боранбаева".

Судья также задал вопрос о собственнике бутика бренда в Алматы и о сумме его аренды, но точного ответа не получил.

Также на суде выступила представитель компании "Хайвилл Казахстан":

"Примерно в начале сентября 2020 года к нам в отдел продаж обратилась за консультацией Наханова Нурдана. Она планировала приобрести недвижимость в нашем строящемся объекте. 20.11.2020 года к нам офис на заключение договора о долевом участии в жилищном строительстве приехал Наханов Бауржан. Договор подписан непосредственно Нахановым Бауржаном Романовичем и начальником отдела продаж Ли Вон Хи. Всего заключено пять договоров на общую сумму 99 810 596 тенге", - рассказала она.

По версии обвинения это имущество приобретено на преступные средства.

"На самом собрании учредителей ТОО "АзияГазЧунджа" я не участвовал. Непосредственного отношения к деятельности ТОО "АзияГазЧунджа" и ТОО "ДС-ТАС" я не имею, только подписывал документы, согласно выданной мне доверенности, самостоятельно решения я не принимал, только выполнял указания...", - рассказал другой свидетель, юрист и директор ТОО "ДС-ТАС".

Напомним, в Сарыаркинском районном суде №2 Астаны идёт судебный процесс над учредителями ТОО "АзияГазЧунджа" Кайратом Боранбаевым и Романом Нахановым, а также над бывшим заместителем председателя правления АО "Qazaq Gaz" Тайыром Жанузаком. Их обвиняют в хищении 14,5 миллиарда тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путём.

Сам Боранбаев хищениями назвал обычные гражданско-правовые сделки, в которых он выступал в качестве акционера компании. При этом всю финансово-хозяйственную деятельность, по его словам, вели генеральные директора, которые заключали договоры.