Дело Айганым Боташ: продолжат ли работать допустившие халатность акушеры?

Фото: Из личного архива Айганым Боташ.

Дело Айганым Боташ получило громкий резонанс во всём Казахстане. Молодая здоровая, казалось бы, женщина, благополучно отходившая все девять месяцев и в положенный срок поступившая в роддом, становится инвалидом I группы. Перитонит, сепсис, кома, клиническая смерть. Несколько остановок сердца, отказ всех органов, а потом ампутация частей пальцев на руках и стоп.

Ни для кого не секрет: о процессе родов и кесарево сечении ничего нельзя утверждать наверняка, в любую секунду всё может пойти не по плану. Но здесь вина двух акушеров-гинекологов доказана в суде, приговор прозвучал в июне 2021-го. С тех пор прошло два года, а семье Боташ всё ещё не удалось добиться, по их мнению, главного – лишить этих врачей права работать в медицине. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz супруг Айганым Арман рассказал о том, как она чувствует себя сегодня и в каких вопросах им очень нужна помощь госорганов.

Страшный поворот

Напомним, начало трагедии Айганым приходится на майские праздники 2019-го. Молодой женщине сделали операцию кесарево сечения, а спустя время ей стало плохо. Роженица, по её словам, пыталась звать врачей и просить помощи, но ей было сказано, что ничего страшного, так и должно быть.

Но получилось очень страшно: у молодой мамы развился перитонит, потом сепсис. Из-за этого ей пришлось ампутировать часть пальцев на руках и стоп. Удалили женские органы. Айганым была в коме, за её жизненно важные органы работали аппараты.

Целый год её жизнь висела на волоске – спасение и сегодня даже самым сильным врачам страны кажется настоящим чудом.

Между тем, связь между действиями/бездействием двух акушеров-гинекологов и наступившими последствиями доказана в суде. В материалах дела уточняется, что "из-за проявленной небрежности и допущенных дефектов оказания медицинской помощи" А. Боташ выставлена инвалидность I группы. Обоих врачей признали виновными за "ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником вследствие небрежного и недобросовестного отношения к ним, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Преступление отнесли к категории небольшой тяжести и, так как с момента его совершения прошло более двух лет, докторов от уголовного наказания освободили.

Пострадавшей пациентке выплатили 20 миллионов тенге: около четырёх за материальный ущерб, 15 – моральный и полтора – за судебные издержки. Компенсировала "профессиональную небрежность" своих сотрудников многопрофильная областная больница: перинатальный центр в её составе. Кроме судебных издержек, то есть расходов на услуги адвоката, – их суд возложил на осужденных.

До недавнего времени молодая семья Боташ жила в Кокшетау, но им пришлось перебраться в столицу – поближе к национальным научным центрам. В основном, Айганым лечат там.

Спрашиваю: теперь, спустя два года, по-прежнему ли они считают приговор справедливым?

"Да, ведь он был обвинительным. Но, как я и тогда говорил, для нас очень важно, чтобы эти врачи больше не имели права лечить людей", – отметил супруг пострадавшей.

Сначала они ждали, что управление здравоохранения само примет решение освободить их от работы. Тем более, что городское управление полиции выносило в адрес ведомства представление об этом. Но вскоре поняли, что предстоит новая борьба.

Новая борьба

По мнению Армана Боташ, эти меры – об увольнении оскандалившихся врачей – должны были быть приняты непременно. И принять их должно было управление здравоохранения Акмолинской области.

"У них функции чётко прописаны в положении – организация, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов здравоохранения, то есть в том числе за деятельностью медицинских работников. Однако ведомство мало того, что не ведёт контроль, но ещё и выступает на стороне недобросовестных, некомпетентных, виновных лиц. Они игнорируют решения, частные постановления суда, представления следственного органа", – говорит собеседник.

Далее он приводит примеры.

Представление от 25 марта 2021 года, управление полиции города Кокшетау направило его в облздрав.

"По статье 200 УПК – за дискредитацию руководителя ключевого направления, неисполнения своих обязанностей, игнорирование норм конституции, которые повлекли за собой критическое состояние здоровья моей супруги, заместитель директора многопрофильной областной больницы и трое врачей должны быть уволены по отрицательным мотивам", – уточнил А. Боташ.

Фото: Арман Боташ.

Согласно частному постановлению Кокшетауского городского суда от 24 июня 2021 года, должны быть приняты меры в отношении акушеров-гинекологов по статье 317 части 2 Уголовного кодекса.

"Так как областное ведомство меры не приняло, мы с супругой обратились в Министерство здравоохранения Казахстана. Далее нам пришлось обратиться в административный суд. Судебная коллегия по административным делам Верховного суда 29 декабря 2022 года постановила оставить в силе постановление судебной коллегии по адмделам Акмолинского облсуда от 6 мая 2022 года, а кассационную жалобу Минздрава – без удовлетворения. Судебная коллегия по административным делам Акмолинской области постановила признать незаконным бездействие Министерства здравоохранения Казахстана, управления здравоохранения и многопрофильной областной больницы. Также она постановила обязать Минздрав, облздрав и больницу устранить нарушение законности, допущенные при рассмотрении обращения моей супруги. В том числе перенаправить обращения в уполномоченный орган в лице Комитета медицинского и фармацевтического контроля и областного департамента медфармконтроля", – напомнил супруг пострадавшей.

Последний, в свою очередь, подал иск, и решением Кокшетауского городского суда от 3 мая текущего года четверо врачей были лишены сертификатов для осуществления медицинской деятельности и допуска к клинической практике, то есть работе с пациентами.

"Нельзя сертификатом наказывать врача. Это его хлеб"

Уточним, решение суда первой инстанции коснулось, кроме вышеуказанных докторов, ещё двух их коллег – М. и П. В июне на брифинге в Кокшетау корреспондент BaigeNews.kz попросил руководителя управления здравоохранения Акмолинской области поделиться мнением касательно резонансного дела. Нурлан Ахильбеков отметил, что произошедшее нанесло серьёзный удар по кадровому потенциалу.

"У нас имеется дефицит специалистов, это дело сыграло не в нашу пользу. У нас и так не хватает акушеров-гинекологов, неонатологов. Были отозваны сертификаты врачебные. Как Вы знаете, согласно действующему законодательству, работать без этого документа врач не имеет права. Данное решение ещё не вступило в силу. Если оно не вступило в силу, они могут продолжать работать. Но апелляцию, я думаю, они в любом случае подавать будут. Это их дело", – прокомментировал глава облздрава.

Лишить специалиста медсертификата, по его мнению, жестоко.

"Мы, в свою очередь, управление здравоохранения совместно с администрацией многопрофильной областной больницы, также говорим о том, что нельзя наказывать врача, отбирая у него сертификат. Это не совсем правильно. Я всё прекрасно понимаю, мне тоже жалко пациента, это было очень громкое дело. Но при этом, ещё раз говорю: врач – это штучный товар. И это, конечно, моё личное мнение, что нельзя отбирать сертификат специалиста. Это его хлеб, он этим живёт, кормится. А сейчас мы потеряем этих специалистов. Ведь чтобы взрастить акушера-гинеколога, понадобится не менее десяти лет: четыре года бакалавриата, два-три – интернатуры, ещё два-три – резидентуры. И то после этого он приходит, так сказать, "нулёвый". Потом ещё нужно определённое время для того, чтобы набил руку и начал нормальным специалистом работать. Поэтому, я считаю, что здесь мы потеряли этих людей", – сказал Н. Ахильбеков.

– Их уволили, они не работают?

– Они не работают.

Между тем, заместитель директора службы материнства и детства многопрофильной областной больницы (по сути, главврач роддома) Алма Курмашева на аналогичный вопрос корреспондента ответила, что врачи продолжают работать. Оно и логично, раз решение горсуда в законную силу ещё не вступило.

Знак вопроса. Похоже, главврач области "допустил неточность"?..

Итак, в администрации многопрофильной областной больницы, от развёрнутых комментариев воздержались, сославшись на то, что точка в этой истории пока не поставлена.

"Конечно, есть своё видение по данному вопросу, но хотелось бы дождаться результатов апелляции", – ответил корреспонденту BaigeNews.kz директор медицинского учреждения Нурлан Жаров.

Руководство клиники дало понять, что сегодня часто в обществе нагнетается общественный резонанс, без стремления вникнуть в обстоятельства дела объективно.

"Нас обвинили, что мы в суд ради денег подали"

Как всё это время – с момента трагедии и до сегодняшнего дня – ведут себя сами врачи? Были ли слова сочувствия, предлагалась ли помощь?

"Со стороны акушеров-гинекологов, вина которых доказана в суде, никакой помощи не было. Мы с супругой семь месяцев провели в Национальном научном центре онкологии и трансплантологии, и ни один из них ни разу не попытался связаться с нами. Сколько было очных ставок на следствии, судебных заседаний – ни слов извинений, ни слов раскаяния мы не услышали. Скажу больше: они заявляли о том, что своей вины не признают, с решениями судов, заключениями судебно-медицинских экспертиз не согласны. В феврале 2020 года мы встретились с ними. На тот момент нужны были средства на лечение – нам было отказано. А после в суде нас даже обвинили в том, что мы ради денег в суд подали", – говорит Арман.

Решение суда об отзыве медсертификатов пострадавшая сторона, разумеется, считает справедливым.

"Ведь оно оградит рожениц и новорожденных от недобросовестных, некомпетентных специалистов. По моему мнению, врачи, чья вина признана судом, ищут лазейки, чтобы уйти от ответственности и продолжить работать в больницах", – поделился собеседник.

Как сегодня здоровье Айганым?

И какая нужна помощь – в первую очередь, госорганов?

За последние четыре года молодая женщина перенесла около тридцати операций. К сожалению, это ещё пока не предел. Ей всё время приходится обращаться к таким специалистам, как хирург, комбустиолог (работает над восстановлением целостности и функций кожных покровов), ортопед, гинеколог, эндокринолог, невропатолог, гастроэнтеролог, проктолог.

Из-за сепсиса роженица лишилась части пальцев рук и стоп. Со временем кости оголяются, поэтому их приходится ампутировать, иначе есть риск нового сепсиса.

"Проблема с оголением костей на ногах пока не решена. На конец июля мы приглашены в Национальный научный центр травматологии и ортопедии на консультацию зарубежного врача. Надеемся, что вопрос решится", – поделился А. Боташ.

Непроходимость кишечника – эту проблему спровоцировала стоявшая семь месяцев колостома (искусственно выведенный на переднюю брюшную стенку участок кишечника, для отведения кала).

"Девяносто процентов кожи живота пересадили из бедра: она тоже была поражена сепсисом. На тот момент это была временная мера. Конечно, опасность присутствует всегда, любой удар, неверное движение. Ничего поднимать нельзя. Мы не теряем надежды, в этом году по линии Национального научного онкологического центра выходили на пластического хирурга. Но так как у супруги атрофированы мышцы на животе, кожа тонкая, есть риск повредить кишечник. Поэтому мы отложили решение на потом. Пока врачи решили наблюдать, ничего не говорят конкретного. Возможно, можно будет корсет носить когда-нибудь, но он тоже будет влиять на кожу: трение и так далее", – разводит руками Арман.

Из-за ампутации женских органов, произошёл сильнейший гормональный сбой. Этой весной проблемы обострились. Частый наркоз изнашивает сердце, вызывает головные боли.

Список проблем со здоровьем тянется со злополучного 2019 года бесконечной вереницей…

"Протезы стоят дорого и быстро изнашиваются"

За лечение, говорит мужчина, платить не приходится. И за многие виды обследований тоже. Но не за все:

"Положенную каждый год МРТ – касаемо живота – мы можем бесплатно пройти через свою поликлинику. Но разрешение этих аппаратов не всё как надо показывает. А тот аппарат, который необходим, есть, например, в больнице Управделами Президента. Там льгот нет, а нам нужен достоверный результат. Поэтому проходим за свой счёт, это стоит 70-80 тысяч. Бывает, дороже".

Раз в год Арман собирает документы, подтверждающие расходы. В том числе на протезы.

"Дважды уже собирал. Подаём иск о взыскании этих средств на Многопрофильную областную больницу как на ответчиков. Те, конечно, – апелляционную жалобу. Суд рассматривает и выносит решение, по которому это медицинское учреждение компенсирует нам расходы", – перечисляет собеседник.

Протезы – пожалуй, самая большая статья расходов семьи Боташ. Но без них молодая мама не может передвигаться

"Нам трудно их покупать. Тот, который есть, мы отправили доктору-ортопеду Мамеду Байрамовичу Темирову – чтобы он по минимальной стоимости отремонтировал. Хотя протезы уже ремонту не подлежат. Это было высказано в суде свидетелями, где выступал и сам Темиров, гражданский суд подключал его как свидетеля. Сами понимаете, человек утром встал, надел протез и до ночи. Изнашивается обувь, а здесь, по сути, он выполняет функцию даже не обуви, а стопы. Поэтому протеза хватает максимум на год. Если Вы сделаете запрос в управление координации занятости на уровне области, они подтвердят", – отметил мужчина.

19 января 2023 года Боташ побывали на приёме у вице-министра здравоохранения, просили Минздрав помочь решить вопрос с ежегодным финансированием изготовления протезов и специальной обуви. Он вроде как на личном контроле вице-министра.

"Навредили единицы, а спасают тысячи"

Арман постарался оградить жену от бюрократических хлопот и многих других не очень приятных дел. Стал в буквальном смысле каменной стеной. Вместе им удалось выстоять.

"Было тяжело, – вспоминает мужчина. – Наш ребёнок целый месяц провёл в отделениях реанимации и патологии новорожденных. Дочь выписывали без нас, за ней ухаживали родные. У Айганым сильный характер. У неё был выбор – жить в негативе либо встать на ноги. Она предпочла второе. К тому же у нас сильная поддержка – родственники, друзья, знакомые. Да и незнакомые люди! Пользуясь случаем, хочу поблагодарить медперсонал Национального научного центра онкологии и трансплантологии, Национального научного центра травматологии и ортопедии, многопрофильной Акмолинской областной больницы, Кокшетауской городской поликлиники, детскую реанимацию и отделение патологии новорожденных перинатального центра – за то, что выходили нашу дочь. Доктору Мамеда Темирова, который каждый год изготавливает для супруги протезы и обувь на них. Адвоката Веронику Семёновну Ким, которая вот уже больше двух лет борется вместе с нами за справедливость…"

Навредили единицы, а помогали и продолжают спасать сотни и даже тысячи.