"Делают крайними": за провоз "серого" зерна из России отвечать приходится экспортерам

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Вот уже несколько лет власти страны не могут решить проблему так называемого серого импорта зерна. Ежегодно в Казахстан, по оценкам экспертов, попадает до двух миллионов тонн контрабандной пшеницы. Проблема, считают они, в "дырявой" границе. Прежде всего, в элементарном отсутствии электронных весов на погранпунктах и в многолетней привычке чиновников - приписывать урожай, которого по факту нет. Этим и пользуются нечистые на руку фермеры. При этом несуществующие объемы они просто заполняют российским зерном. Корреспондент BaigeNews.kz о том, почему так происходит и как можно решить эту проблему.

Проблема в том, что соседи сбивают нам цену на пшеницу. Из-за недобросовестной конкуренции в проигрыше не только честные аграрии, но и экспортеры. Последних, к слову, обвиняют в провозе чужой пшеницы по казахстанским документам и в незаконном возврате НДС. Многим из них предъявлены многомиллионные иски. Однако сами экспортеры уверены, что во всей этой ситуации их просто делают крайними. Говорят, что чиновники хотят переложить на них всю ответственность за свои просчеты и провальную работу. Пока же в стране действует временный запрет на ввоз пшеницы автотранспортом. Срок ограничений истекает через 3 месяца.

Бизнесмен из Костаная Алексей Коростылёв вот уже шесть лет экспортирует казахстанскую пшеницу в Узбекистан и Афганистан. За это время, говорит он, удалось выстроить доверительные отношения с партнерами. Однако теперь зарекомендовавшая себя на рынке компания рискует просто обанкротиться. Причина в претензиях фискалов.

"Первый иск фирме налоговики предъявили в 2018 году. Фермер привез нам пшеницу, предоставил все документы с синими печатями, все было легально. Мы подписали в бухгалтерии. Но, тем не менее, через полгода Управление госдоходов подало иск о признании сделки недействительной. После чего нас обязали выплатить доначисленный нам КПН (корпоративный подоходный налог). Это около 2,5 миллионов тенге. В этом году история повторяется, хотя мы не фирма однодневка, у нас хорошие обороты, мы приносим валютную выручку стране, тем не менее, в этом году нас снова подозревают в фиктивных сделках. На данный момент у нас уже два иска. Общая сумма – свыше ста миллионов тенге. С этой суммы мы должны еще 20 % оплатить в доход государства – КПН", - негодует экспортер.

Предъявленный иск компания Коростылёва намерена оспаривать и дальше. Сумма, говорит он, просто неподъемная. Бизнесмена возмущает то, что налоговики игнорируют имеющиеся у экспортеров доказательства. Это документы: товарно-транспортные накладные о перевозке, договоры, электронные счета-фактуры, чеки, подтверждающие оплату и факт поставки зерна.

"Зерно мы по факту отгрузили, то есть в Узбекистан, Афганистан экспортировали. Все экспортные декларации, вся документация, фитосанитарный контроль - все это есть. Но, тем не менее, суд, УГД не учитывают этот факт. Просто по шаблону "штопают" обвинительные акты и нас не слушают. Наверное, каждый второй экспортер в нашем городе, в нашей области на разные суммы получал иски. Мы же коллеги, все в чате общаемся, знаем о ситуации. Нам приходится сейчас просто отсиживаться, так как счета заблокированы. На суммы, превышающие порядка 30-40 миллионов тенге", - делится Алексей Коростылёв.

По его словам, для сбыта контрабандного зерна чаще всего недобросовестные трейдеры открывали так называемые фирмы-однодневки. Среди них были и иностранцы.

"Мы знаем, нерезиденты, которые являются потенциальными покупателями пшеницы, открывают компании в Казахстане на наших граждан или даже на себя. Плотно работают, завозят, в том числе, и импортное зерно под казахстанскими документами. Могут год проработать. Знаю компании, учредители которых граждане Узбекистана и Афганистана, но в данном случае им ничего не грозит. У них миллиардные обороты, максимум, их могут депортировать или счета заблокировать. А с нами даже разбираться не хотят", - уверен экспортер.

По мнению заместителя председателя национальной Ассоциации экспортеров "KazGrain" Алибека Атай, контрабандное зерно и ранее попадало в страну, но не в таких масштабах. Однако около пяти лет назад рынок буквально начал ощущать этот поток.

"Несколько лет назад Россия увеличила субсидии в АПК, выросла урожайность, соответственно, им некуда было сбывать зерно. Для этого понадобились новые рынки. Примерно с 2018-2019 годов мы ощутили, что к нам заходит дешевая пшеница. Российская была на тот момент даже дешевле нашей наполовину. То есть разница в цене доходила до 50%. Сейчас это 30 %. В этой схеме, я считаю, были "завязаны" и таможенники, погранцы, те же самые, транспортная полиция, все они "кормились", все в деле. Поэтому закрывали глаза на все это", - отмечает Алибек Атай.

Эксперт считает, что основной пик серого импорта пришелся на 2019-2021 годы. Он не исключает, что именно тогда для этого массово подделывали документы. Казахстанские аграрии также ощутили на себе последствия недобросовестной конкуренции.

"Когда начало бить рублем по нашим аграриям, они, наконец, начали шуметь, поняли, что не справляются. С этого года в правительстве взялись за это, начали ограничивать, ставить всякие препоны на границе, документы требовать, которые должны были быть еще в 2018 году. Официально государство говорит: из России зашло 1,5 миллионов зерна. Эту цифру можно смело умножать на 2. К примеру, официально камаз завозит 23 тонны. Это легально, по документам, а сверху 18 тонн у него серого зерна", - говорит Алибек Атай.

Проверить, соответствует ли заявленный в документах объем фактическому, казахстанские таможенники пока не могут. Пункты не оборудованы электронными весами. При этом, считает представитель национальной Ассоциации экспортеров, от серого импорта бюджет страны ежегодно недополучает колоссальные суммы в виде валютной выручки.

"Мы сразу теряем КПН, теряем НДС, то есть это 20% и 12 %, соответственно. То есть 32 % от стоимости пшеницы наш бюджет теряет. Грубо говоря, если пшеница стоит 200 долларов, то получается 32 доллара мимо бюджета проходит. Это очень колоссальные деньги, если учитывать, что до 2 миллионов серого зерна заходит к нам, это очень большие суммы в итоге получаются именно в валюте", - поясняет зампред Ассоциации.

Недобросовестные импортеры сбивают цену на пшеницу внутри страны. Из-за этого и им приходится продавать казахстанское зерно дешевле.

"То есть то, что мы должны были, условно, по 250 долларов продать, нам приходится отправлять по 220-230 долларов из-за того, что из России заходит "серое" зерно. Мы тоже вынуждены были покупать зерно у фермеров за меньшую цену, от этого и они страдают, потому что недополучают этот доход. Выигрывали только птицеводы и те, кто занимается скотоводством. Для них это дешевые корма. Ни для кого не секрет, что на приграничных территориях в Павлодарской, Абайской, Восточно-Казахстанской областей стало больше грузоотправительных тупиков. Появились склады хранения, мельницы, и все они были зациклены на российскую пшеницу. Сейчас уже этого нет, а зерно завозят только железнодорожными путями. Но опять же в октябре разрешат провоз на автотранспорте и тогда неизвестно, что будет", - говорит Алибек Атай.

По его словам, есть несколько причин, почему в правительстве до сих пор никак не могут решить проблему серого импорта. Среди основных: слабо оснащенные пограничные пункты, неоцифрованные до конца сельхозполя, завышение статистики полученного урожая. Как правило, говорит эксперт, акиматы в районах требуют, чтобы в отчетах фермеры указывали спущенные им сверху цифры. А уже несуществующее количество недобросовестные фермеры могли заполнить российским зерном. Буквально недавно на проблему приписок и негласного соревнования между акиматами министру сельского хозяйства указали и депутаты.

"Космомониторинг, науку нужно развивать, тогда у нас не было бы приписок. Это самая главная причина. Потому что пока есть поле для приписок по документам. Если фермеры реально будут сдавать столько пшеницы, сколько вырастили, тогда и не будет пустых документов. Не будет возможности приписать какой-то объём. Сейчас мы понимаем, что фермеры 20-30 % приписывают к своему урожаю в своих отчетах. В этом заинтересованы районные и сельские акиматы. Они отчитываются, что все красиво, на самом деле, этой пшеницы нет, но в течение года она появляется благодаря серому импорту", - отмечает Алибек Атай.

При этом уличить фермеров по этой причине в продаже серой пшеницы удается нечасто. Как правило, экспортерам они предоставляют весь пакет сопроводительных документов. Проверить же их подлинность трейдеры не могут. Тем не менее, по словам представителя национальной Ассоциации экспортеров, во всей этой ситуации крайними пытаются сделать именно их.

"Сейчас идет такая тенденция, что сделки двух или трехлетней давности признаются недействительными со стороны департамента госдоходов. Очень много компаний попадают на дополнительный КПН. А все суды по умолчанию, как под копирку, выносят решение, практически не принимая никакие доводы со стороны экспортеров. А экспортеры подкованы полностью, они имеют весь пакет документов, то есть, что они купили, что это все электронно было проведено, что этот товар был оприходован, оплачены налоги все сопутствующие и косвенные. Этот товар был экспортирован за рубеж, он прошел таможенное декларирование, получил фитокарантинный сертификат, полный пакет документов на руках, но суды говорят, что товара не было, что сделка фиктивная. Абсурд", - недоумевает представитель ассоциации.

В судах, говорит он, все официальные документы из банков или из тех же акиматов не берут в расчет, а сделки чаще всего признают фиктивными. За помощью в национальную Ассоциацию экспортеров уже обратились более 40 компаний.

"Правительство допустило эту ситуацию, а теперь не хочет признавать этого, и вину перекладывает на добросовестных экспортеров. Фирмы-однодневки, которые были, их просто нет, они испарились, экспортировали объем и закрылись. Их поймать уже невозможно, а нас легко, потому мы что уплачиваем налоги, мы платим зарплату, у нас люди, штат. Эти компании получают многомиллионные КПН, штрафы, соответственно, их оплачивать нечем, неоткуда, потому что реально таких фирм нет с таким запасом. Он должен либо с оборота вытаскивать, либо банкротится. Фирмы не будет, не будет рабочих мест, не будет косвенных налогов, которые он платил, все фирма закроется, обанкротится, государство от этого вряд ли выиграет", - отмечает Алибек Атай.

По его словам, рассчитывать на правосудие в этом случае не приходится. Игнорируют их проблему и в надзорном органе. По закону, экспортеры имеют право на возмещение суммы налога на добавленную стоимость (НДС). Процедура, к слову, не из простых. Теперь экспортеров зерна обвиняют в незаконном возврате НДС из бюджета. Как сообщили в комитете государственных доходов министерства финансов страны, экспортерам не вернули почти 170 миллиардов тенге. Именно на такую сумму заявки посчитали необоснованными.

"Всего за 2021-2022 год экспортерам зерновой продукции возмещение НДС составила 135,9 миллиардов тенге из предъявленной к возврату суммы в размере 305,6 миллиардов тенге по 250 экспортерам. Не подтверждено к возврату 169,6 миллиардов тенге по расхождениям СУР, по недопоступлении валютной выручки, из-за неправомерного отнесения в зачет, из-за излишне предъявленной суммы к возврату и по другим причинам", - сообщили в КГД.

Как следует из официального ответа, чтобы решить проблему теневого оборота, Минфин предлагает установить минимальный уровень цен на импортируемое зерно из стран ЕАЭС. Свои предложения они направили в министерство торговли. Кроме того, в КГД готовятся к установке навигационных пломб на заезжающие в страну фуры. Это позволило бы, отмечают в комитете, отслеживать перемещение зерна по территории Казахстана в режиме реального времени. А еще определять фактического получателя товара.

"В свою очередь, относительно вопроса оснащения автомобильных пунктов пропуска электронными весами и камерами видеонаблюдения комитетом ранее запрошенные и необходимые материалы направлены в Министерство индустрии и инфраструктурного РК", - проинформировали в КГД.

В комитете также добавили, что с апреля в Казахстане действует запрет на ввоз пшеницы автотранспортом сроком на шесть месяцев. Депутат мажилиса Айдарбек Ходжаназаров считает, что действующее ограничение нужно продлить.

"Серый импорт, на самом деле, очень сильно давит на цену наших производителей. Примерно, сейчас пшеница стоит в районе 80-82, максимум 85 тысяч, а импортная "серая" около 55 тысяч тенге. Соответственно, цена намного ниже, чем себестоимость. Что осложняет в целом работу наших товаропроизводителей. Они надеются на хороший урожай, и нам, чтобы обеспечить им правильный экспорт, необходимо продолжить ограничение ввоза транспортом российской пшеницы. Почему это важно? Потому что, с одной стороны, мы говорим, должен быть свободный рынок. А с другой стороны, Россия уже "завоевала" рынок Кыргызстана полностью, он не наш, Кыргызстан берет только российскую пшеницу, узбеков за этот год они уже частично завоевали, если мы потеряем наши традиционные рынки - Узбекистан, Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан, наша пшеница вообще нужна не будет никому. И вот тогда наши все сельхозники обанкротятся. Это будет трагедия", - предостерегает парламентарий.

А рисков, судя по всему, не мало. Коллега Айдарбека Ходжаназарова сенатор Али Бектаев в своем недавнем депутатском запросе привел неутешительные данные. Средняя урожайность казахстанской пшеницы значительно отстает от показателей стран-партнеров ЕАЭС.

"В Казахстане в показателях фактического объема производства зерновых и зернобобовых культур ежегодно не наблюдается признаков устойчивого роста. Напротив, в объеме последних 11 лет (в годовом исчислении 2022 года) идет снижение показателя по сравнению с уровнем каждого предыдущего года", - констатирует депутат сената.

В России же за последние годы посевные площади зерновых только увеличиваются. У соседей высокий экспортный потенциал. Принятые Минсельхозом меры по ограничению ввоза российской пшеницы автомобильным транспортом, по мнению сенатора, не принесли положительного импульса рынку, хотя и позволили немного сдержать дальнейшее снижение цен. Пока в ведомстве не ответили, будут ли продлевать запрет предстоящей осенью. Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев настроен оптимистично и рассчитывает на хороший урожай. Проблему же приписок он обещает решить в течение двух лет. Для этого в правительстве даже создали рабочую группу.

"Сделать перепись и привести все в порядок - дело очень сложное. Это то, что позволит нам принимать правильные решения, поэтому в течение 2-3 лет мы должны провести перепись в сельском хозяйстве, выявить все имеющиеся неточности и исправить их. Есть поручение премьер-министра, создана специальная рабочая группа", - сообщил Ербол Карашукеев.

В этом году впервые планируется буквально провести космомониторинг полей каждого фермера. По словам начальника управления мониторинга сельхозпроизводства АО НК "Қазақстан Ғарыш сапары" Гульнары Кабжановой, вскоре их специалисты представят прогноз будущего урожая.

"В рамках космомониторинга дается оценка посевных площадей, спутниковая оценка состояния, засоренности, а также прогнозная урожайность за месяц до уборки в период максимального роста и развития растений. Все материалы предоставляли в разрезе районов. С этого года по запросу АСПиР (Агентство по стратегическому планированию и реформам) будем предоставлять мониторинг сельхозпроизводства в разрезе каждого сельхозпроизводителя", - пояснила она.

Фермеров страны обязали иметь оцифрованные картографические карты полей. В них указываются данные о площади и границах. И это обязательное условие для того, чтобы получить субсидии государства.

При этом Гульнара Кабжанова отмечает, что ранее занесенная в базу информация о границах полей фермеров не совпадают с полученными ими данными. Поэтому сейчас они работают над устранением расхождений. Между тем, казахстанские экспортеры говорят, что если они не смогут оспорить предъявленные иски, то им придется просто объявить себя банкротами. Ситуация очень сложная. Сейчас трейдеры пытаются объединить свои усилия, чтобы не пришлось закрывать годами наработанный бизнес.