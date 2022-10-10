Дефицит врачей наблюдается в Жамбылской области

Фото: pixabay.com

В Жамбылской области пытаются решить проблему нехватки врачей. В настоящее время там свыше 100 вакантных мест, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Как сообщается, не хватает радиологов, акушеров и реаниматологов.

Специалисты говорят, чтобы получить эти специальности, необходимо окончить интернатуру и резидентуру. Но большинство выпускников медицинских вузов попросту не имеют возможности оплачивать дальнейшее обучение.

Поэтому областное Управление здравоохранения за счёт бюджетных средства оплачивает обучение 63 студентам. 30 из них поступили на резидентуру в этом году.