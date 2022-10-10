open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


pixabay.com Сегодня, 07:48
370
Фото: pixabay.com

Дефицит врачей наблюдается в Жамбылской области

В Жамбылской области пытаются решить проблему нехватки врачей. В настоящее время там свыше 100 вакантных мест, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Как сообщается, не хватает радиологов, акушеров и реаниматологов.

Специалисты говорят, чтобы получить эти специальности, необходимо окончить интернатуру и резидентуру. Но большинство выпускников медицинских вузов попросту не имеют возможности оплачивать дальнейшее обучение.

Поэтому областное Управление здравоохранения за счёт бюджетных средства оплачивает обучение 63 студентам. 30 из них поступили на резидентуру в этом году.

"За счёт средств местного бюджета с первого курса лечебному делу обучаются 42 человека. После окончания вуза они приедут работать в сёла нашего региона для обязательной пятилетней отработки. Обучение в резидентуре тоже оплачивается из местного бюджета. Например, в 2019 году в сельскую местность приехали работать 16 специалистов", - заместитель руководителя областного Управления здравоохранения Даулет Ахметбеков

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#врачи #дефицит
Журналист
Сегодня, 07:48
370
Поделитесь:
Наверх