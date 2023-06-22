Дефицит кадров, слабое оснащение и маленькая зарплата: почему горят акмолинские леса

Фото: Фото: Инспекция лесного хозяйства и животного мира Акмолинской области.

В Акмолинской области с начала года, по данным спасателей, произошло примерно 35 случаев природных пожаров. Огнём уничтожено более 190 гектаров лесных площадей. Основные причины – людская беспечность и разряды молний. О том, как оснащены противопожарные службы и лесные хозяйства, как можно сделать процесс спасения лесных массивов более эффективным и какую зарплату получают акмолинские лесники, – в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Миллионы – не урок

Два недавних случая возгорания, напомним, произошли в этом месяце – на сопке Букпа в Кокшетау и камыша – на озере Сарыколь Коргалжынского района. Общая площадь пожара на территории знаменитого заповедника составила 150 гектаров. Работу бойцам сильно осложняли усиление ветра и заболоченная местность. Из-за этого противопожарная техника тушила огонь с воздуха, задействовали два вертолёта МИ-8. Было выполнено более двухсот сбросов воды, её объём превысил 600 тонн.

Фото: ДЧС Акмолинской области

Ранее, в начале месяца пожар произошёл на сопке Букпа в областном центре. Также из Астаны прилетел вертолёт МИ-8 с водно-сливным устройством. На месте происшествия находились аким Акмолинской области, начальник департамента по ЧС и руководители государственных ведомств по охране лесного фонда. Пожар удалось оперативно затушить и не допустить распространение на ближайшие леса и степи.

Фото: ДЧС Акмолинской области.

Отметим, акмолинский регион занимает площадь в 14,6 миллионов гектаров, из них земли лесного фонда 1 миллион 58 тысяч гектаров, в том числе земли лесных угодий – 521 тысяча гектаров, покрытых лесом – 434 тысячи гектаров. При этом более половины деревьев – хвойных пород. В целом, лесистость области составляет 2,6 процентов.

Если смотреть статистику пожаров, то она довольно-таки тревожная. По данным ДЧС, порядка 35 случаев, уничтожившими около двухсот гектаров лесных площадей. В более двух десятков случаев причина – в людской беспечности, далее – разряд молний. По остальным предпосылки происшествий ещё только предстоит установить.

Человеческий фактор – это когда отдыхающие оставляют без присмотра костры, забывают или просто-напросто не считают нужным потушить, разбрасывают окурки и спички. А также оставляют осколки стекла: пожар может возникнуть от преломления солнечного света.

Сильная жара и порывистый ветер могут спровоцировать мощное, неконтролируемое распространение огня.

Начальник ДЧС по Акмолинской области Нурлан Атыгаев отмечает, что в большинстве случаев тушить лесные пожары бойцам приходится в сложных условиях – из-за больших площадей, расстояний, непогоды, ограниченности в использовании техники в связи с рельефом местности.

"Для того, чтобы оперативно реагировать на природные пожары, мы подготовили сводный отряд из десятка человек и десяти единиц техники. Он готов выехать на место чрезвычайной ситуации в любое время суток. Всего на пожароопасный период у нас имеется 230 единиц техники, в том числе 120 основных, 32 специальных, остальные – вспомогательные. В том числе порядка 80-ти единиц имеют шасси повышенной проходимости. Также подготовили три пожарно-насосные станции, более 230 ранцевых огнетушителей, 82 мотопомпы и более тысячи хлопушек. А в случае крупных пожаров предусмотрены силы и средства службы гражданской защиты – около тысячи человек, двухсот единиц техники, шесть поездов", – проинформировал Атыгаев.

Сюда входят ресурсы департамента полиции, воинских частей, акиматов, нацкомпании "Қазақстан Темір Жолы", учреждений лесных хозяйств и дорожных служб.

"Есть ещё План взаимодействия с пятью подразделениями ДЧС г. Астана, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Костанайской областей. Они готовы направить на помощь порядка полусотни 43 единиц техники и более 150-ти человек личного состава", – дополнил собеседник.

Для оперативного реагирования также наземное и авиапатрулирование ведут 56 мобильных групп, это более двухсот человек, и три вертолёта.

За нарушение правил пожарной безопасности с начала опасного сезона 115 человек оштрафованы на общую сумму более 2 миллионов тенге. Но, похоже, такое наказание не даёт эффекта. Между тем, гражданам стоит помнить о последствиях лесных пожаров. Ведь это не только материальный урон, но и непоправимый ущерб экологии.

В лесхозах нужны свои противопожарные спецотряды

Более тысячи гектаров лесного фонда Акмолинской области сегодня находится в частных руках. Но далее пойдёт речь о "казённых" лесах.

В регионе на сегодня, по данным территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, имеются 23 государственных лесовладельца. В их числе 13 госучреждений лесного хозяйства, они в ведомстве акимата; три знаменитых национальных природных парка – "Кокшетау", "Бурабай" и "Буйратау"; Коргалжынский природный заповедник. Далее – Сандыктауское учебно-производственное лесное хозяйство, республиканское предприятие "Жасыл Аймак", филиал "Северный регион" Республиканского лесного селекционного центра, Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, облфилиалы "КазАвтоЖол" и "НК "КТЖ" (Астанинская дистанция защитных насаждений)".

Фото: Инспекция лесного хозяйства и животного мира Акмолинской области.

В государственных лесовладениях ведут свою статистику и, согласно ей, на сегодня в Акмолинской области произошло 37 пожаров на общей площади 325 гектаров.

"В 11 случаях возгорание произошло от грозового разряда, трёх – по вине населения. Они имели место в нацпарке "Бурабай", Аккольском лесходе и на сопке Букпа. Нарушители выявлены и привлечены к административной ответственности – по ст. 367 КОАП. Штраф на общую сумму 232,8 тысяч тенге нарушителям предъявлен. Ещё один случай произошёл при проведении контролируемого отжига. Это Кенесское учреждение лесного хозяйства – штрафовали долностное лицо, лесника на 77 тысяч. При сельхозпале на территории Куйбышевского учреждения лесного хозяйства также произошло возгорание, виновное лицо не установили, материалы направили в Зерендинский райотдел полиции", – уточнил заместитель руководителя Акмолинской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира Арман Турумбаев.

В одном случае причину пожара не удалось установить.

Кто тушит пожары в государственных лесах?

"В первую очередь, выезжает лесная охрана. У нас есть малопатрульные комплексы, они оперативно выезжают, там объём воды 500 литров, то есть могут потушить мелкий очаг. Если же он переходит в крупный, направляется тяжёлая техника с автоцистернами. У нас при гослесовладениях есть лесные пожарные станции – со своим противопожарным транспортом, спецтехникой, бойцами, обмундированием, спецодеждой. Они тушат пожар – не лесники", – отметил Турумбаев.

По мнению собеседника, такое обмундирование, как у лесных бойцов, должно быть у каждого сотрудника хозяйства – будь то владелец или лесник. Как "тревожный чемоданчик". Ведь в случае пожара по факту в тушении участвуют все.

"Ещё лучше, если бы при каждом лесхозе были такие специализированные организации по тушению пожаров. Предложение поступило после трагедии в Абайской области, многие его поддержали. В одном хозяйстве можно было бы содержать, допустим, восемь противопожарных отрядов – с техникой, обмундированием, кислородной аппаратурой и, конечно же, специально обученными людьми. И в таком случае задача лесника – определить место возникновения пожара, показать его. А если территории ещё и оцифровать, – у противопожарной службы ведь есть GPS-навигаторы. Будет дан сигнал, построен маршрут. Искать дорогу, терять время не придётся. Ведь самое важное в пожарах – не допустить распространения на большие площади", – рассуждает замруководителя инспекции.

Вертолёты, вышки и видеонаблюдение

Вовремя обнаружить очаг возгорания. Для этого в акмолинских лесовладениях используют разные методы. К примеру, в государственном национальном природном парке "Бурабай" работает современная система видеонаблюдения, она обнаруживает на раннем этапе возникновение лесного пожара.

"То есть задымление пошло, оно определяется в атвтоматическом режиме, сигнал поступает в Центр оперативного управления. Там сотрудники, в свою очередь, оперативно обрабатывают информацию – если пожар, передают сообщение в лесную пожарную станцию, там есть дежурный. И отправляется противопожарная машина. Если же просто какие-то испарения, допустим, дым со свалки, сотрудники дорабатывают сведения и ставят отметку, что угрозы пожара нет. Благодаря этой системе видеонаблюения нам удалось значительно минимизировать площади под пожарами", – отметил Арман Турумбаев.

Для того, чтобы вовремя обнаружить пожар и принять меры, в лесхозах установлены пожарно-наблюдательные вышки. Дежурные осматривают территорию, контролируют и анализируют обстановку. В случае пожара на каждой вышке определяют место возникновения пожара.

"В каждом государственном учреждении у нас имеется в среднем по три вышки, каждая даёт точку возгорания, потом путём складывания данных точек в конторе инженеры определяют место возникновения пожаров. И машины или малопатрульные комплексы оперативно направляются тушить пожар", – продолжил собеседник.

Есть ещё вертолёты, они патрулируют местность.

"У нас по Акмолинской области имеются три отделения РГКП "Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства". Эти три авиа-отделения – два вертолёта марки еврокоптер-130 и один европокоптер-145 – ведут авиа-патрулирование лесного фонда. В случае обнаружения возгорания, у них есть десантники в вертолёте, они делают экстренную посадку и тушат пожар. Если пожар приобретает масштабный характер, они передают информацию лесовладельцу или сообщают в пожарную часть. И уже выдвигается спецтехника", – пояснил А. Турумбаев.

Обновить технику и повысить зарплату

Говоря о спецтехнике, собеседник отметил, что она нуждается в обновлении. Хорошо бы внедрить дроны, способные не только находить место пожара, но и тушить его.

"В Акмолинской области у государственных лесовладельцев есть пожарные автомашины, которые со мной возрастом и старше. За ними ухаживают, берегут, ремонтируют вовремя, они в рабочем состоянии. Но её все равно нужно обновлять, внедрять современную, предусматривающую новые технологии по оперативному тушению пожаров. Сейчас рассказывал Вам о системе видеобнаблюдения для раннего обнаружения. Я бы добавил: если бы у нас ещё были дроны, которые могут вылететь сами в автоматическом режиме или делать облёт. Можно задать площадь, направление. Обнаружили лесной пожар – передали об этом в ЦОУ для выезда пожарной автомашины. И также сами уже начали на месте тушить. Думаю, этим мы бы сократили время, чаще получалось бы ликвидировать огонь на ранней стадии", – поделился идеей заместитель руководителя областной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

В нацпарках дроны есть, но слабоватые.

"Дроны есть в ГНПП "Бурабай" и "Кокшетау", с функцией наблюдения и оповещения, но там от силы на полчаса батарейки. Я имею в виду специализированные дроны, которые имеют возможность нести на себе до 50-100 килограммов средств пожаротушения. У нас презентовали, хотим на учениях применить, посмотреть, как они будут работать. Если апробируем и поймём, что эффективно, можно каждому лесовладельцу по такому дрону приобрести. Пока не могу однозначно говорить – не применял и не видел. Всё пока на словах. Но не хотелось бы на пожаре это применять – конечно, лучше сначала в учении", – подчеркнул Арман Сергеевич.

К слову, лесные хозяйства, те, что при Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, то есть при акимате области (их 13), финансируются из местного бюджета. То есть закуп инструментов, техники, обрудования, агрегатов для тушения лесных пожаров и так далее производится на средства областной казны. А те, что относятся к Комитету лесного хозяйства и животного мира, в том числе три национальных природных парка и Коргалжынский заповедник, – из республиканской.

Ещё один серьёзный вопрос – зарплата. Она пока, мягко говоря, скромная. Кстати, выплачивается из республиканского бюджета. В среднем в месяц сотрудники государственных учреждений лесного хозяйства в Акмолинской области зарабатывают 80 тысяч тенге. С 1 июля пообещали повысить... А пока низкие оклады автоматом создают другую, принципиально важную проблему – кадровый дефицит. Если в этой сфере в регионе насчитывается 1 088 работников, то нехватка на сегодня составляет 579 штатных единиц. Главным образом требуется лесная охрана, но также лесники, трактористы... А кадры в лесах – это безопасность, экономика, развитие туризма, экология и в конечном счёте – здоровье нации.

Напоследок собеседник, вслед за коллегой, попросил акмолинцев и гостей области соблюдать правила противопожарной безопасности, не оставлять мусор после себя, а заметив возгорание, потушить его и сообщить специальным службам.