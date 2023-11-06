Дефицит автогаза: в Астане топливо отпускают по талонам
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Дефицит автогаза, случившийся в Астане, объяснили в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с ремонтными работами, проводимыми в октябре на Атырауском заводе, и большой загруженностью заводов ТОО "ПНХЗ" и АО "СНПС-Актобемунайгаз" имеется дефицит автогаза в Астане. По состоянию на 6 ноября остаток газа по городу составляет 900 тонн, в пути 1476,3 тонны. Из них сегодня доставлено девять вагонов (324 тонны), 7 ноября ожидается поставка 16 вагонов (576 тонн). С 7 ноября завод АО "СНПС-Актобемунай газ" начнёт отгрузку объема в размере 25 вагонов (900 тонн) газа, 8 ноября - 15 вагонов (540 тонн) сжиженного газа", - сообщили в администрации города.
Деятельность заводов, а также вопрос регулирования обеспечения своевременной отгрузки и доставки газа находятся в компетенции министерства энергетики, АО "НК "Қазақстан темір жолы".
"Учитывая нехватку сжиженного газа реализаторами введены ограничения по продажам путём внедрения талонной системы на автогазозаправочных станциях. Данные меры связаны с недопущением нехватки газа до нормализации ситуации", - уточнили в акимате.
Вопрос находится на контроле госорганов, поэтапное снятие ограничений планируется в течение недели.
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