Дефицит автогаза: в Астане топливо отпускают по талонам

Дефицит автогаза, случившийся в Астане, объяснили в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ремонтными работами, проводимыми в октябре на Атырауском заводе, и большой загруженностью заводов ТОО "ПНХЗ" и АО "СНПС-Актобемунайгаз" имеется дефицит автогаза в Астане. По состоянию на 6 ноября остаток газа по городу составляет 900 тонн, в пути 1476,3 тонны. Из них сегодня доставлено девять вагонов (324 тонны), 7 ноября ожидается поставка 16 вагонов (576 тонн). С 7 ноября завод АО "СНПС-Актобемунай газ" начнёт отгрузку объема в размере 25 вагонов (900 тонн) газа, 8 ноября - 15 вагонов (540 тонн) сжиженного газа", - сообщили в администрации города.