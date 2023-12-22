Деда Мороза и Снегурочку спасли от непогоды в ВКО
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Спасатели ВКО провели учения с участием Деда Мороза и Снегурочки, которые попали в экстренную ситуацию на дороге, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на региональный департамент по чрезвычайным ситуациям.
Проигнорировав рекомендации от спасателей переждать непогоду, они отправились на утренник. В сильную метель дорогу замело и автомобиль оказался в снежном заносе.
"Замерзающим Дед Морозу и Снегурке на помощь прибыли спасатели ДЧС ВКО, которые на высокопроходимой технике эвакуировали их с автодороги. "Путников" обогрели и проинструктировали еще раз, как опасно выезжать в метель. Также спасатели показали, как подготовить автомобиль к зимней дороге. И вручили Дедушке Морозу мешок, в который уложили трос, провод для "прикуривания", запас горючего, лопату, фонарик, теплые вещи, продукты питания, запасное зарядное устройство для телефона", - говорится в сообщении.
В ДЧС ВКО напомнили, что, выезжая куда-либо, нужно обязательно предупредить о маршруте своих близких. Если же автомобиль не готов к зиме, при объявлении штормового предупреждения лучше не рисковать и не покидать пределы населенных пунктов.
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