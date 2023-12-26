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Деда Мороза и Снегурочку из монтажной пены изготовила жительница ВКО

Сегодня, 05:52
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yk-news.kz Сегодня, 05:52
Сегодня, 05:52
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Фото: yk-news.kz

В ВКО работница сельской школы сделала из монтажной пены удивительные фигуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz

В прошлом году Надежда Митюнина смастерила Деда Мороза, в этом — Снегурочку.

Год назад фойе средней школы села Тургусун украсила фигура Деда Мороза в исполнении Надежды, которая работает лаборантом. Девушке говорили, что Деду Морозу обязательно нужна компания — Снегурочка.

"Сначала я от этой идеи отказалась, потому как это затратно. Но наш аким Ерик Ерболатович настоял, помог с покупкой монтажной пены, — рассказала Надежда Митюнина. — Из монтажной пены можно сотворить всё что угодно. Единственный минус — недолговечность. Но, думаю, если правильно хранить фигуры, то они прослужат нам долго".

Фото: yk-news.kz

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