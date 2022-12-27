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polisia.kz Сегодня, 19:37
107
Сегодня, 19:37
107
Фото: polisia.kz

Дебошира сняли с рейса в аэропорту Алматы

Пьяного гражданина Узбекистана сняли с авиарейса за мелкое хулиганство в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

В ДП на транспорте сообщили, что 34-летний мужчина вёл себя на борту агрессивно, нецензурно выражался. 

Пассажир снят по акту с авиарейса "Алматы-Ташкент" и передан полицейским.

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#Алматы #аэропорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:37
107
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