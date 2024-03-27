Даже врачи болеют: в селе СКО построили холодный фельдшерско-акушерский пункт

В конце прошлого года в селе Леденёво Мамлютского района Северо-Казахстанской области запустили новый долгожданный фельдшерско-акушерский пункт или ФАП. Объект здравоохранения появился на месте старого. И вместо радости принес жителям только разочарование, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Новый пункт медпомощи открыли в декабре прошлого года. Яркое снаружи, чистое внутри здание оказалось, по мнению жителей, абсолютно непригодным для эксплуатации в северном крае страны.

"Мы недовольны работой подрядчика. Только прекращает кочегар топить - и холод. В сорокаградусный мороз здесь было ноль градусов. Какой медработник согласится работать в таких условиях? Как сюда приходить детям? У нас прежде долго работала медик. Работа тяжелая и в этом холоде кто захочет…ушла", - рассказывает жительница села Куляш Маженова.

В действительности красивое здание с необходимым оборудованием радует глаз. Но зайдя внутрь, желания снять верхнюю одежду не нет.

Работающая здесь санитарка вспоминает, как в тепло было в старом здании. До пенсии ей осталось работать пару лет. Оставшееся время ей хочется доработать в комфорте, которого, пока, нет. На работе в момент встречи находился и приезжий фельдшер, которую практически душил кашель. С уверенностью заявлять, что причиной простуды явилась низкая температура в помещении – конечно же, нельзя. Но и исключать это тоже невозможно.

Сельчане удивляются, как не готовое здание оказалось принято в эксплуатацию.

"Как такое может быть: 15 ведер угля и нет тепла. Пластиковые трубы отопления, труба печная выведена на улицу. Блоки не утеплены. Мы живем на севере, и холода бывает суровые. Мы ждали новый ФАП, на него столько надежд было. Кто это все переделывать будет. Мы говорим, что госзакупки проходят прозрачно. Да нет ничего прозрачного… Потому что не может человек, находясь на юге, выиграть тендер только потому, что он скинул цену, условно говоря, на пять тенге. Потом он нанимает субподрядчика, тот еще нанимает. Это же не нормально. Здесь тепла уже не будет: если сверху пусто и стены пустые. О каком тепле может идти речь? Эти дома подходят для юга страны или для Америки. Когда прошел тайфун, не жалко, выбросил. Новый построил. Для нас это неприемлемо. Лучше бы старый ФАП стоял", - возмущается один из жителей села.

В личной беседе кочегар работающий в ФАПе признал, что здание, действительно, не отвечает климату региона.

"Регулярно топим. Прихожу в зависимости от погоды. 15 ведер в день уходит. Больше не могу, потому что температуру тоже нельзя высоко поднимать. До двойки догоняем, выше уже нельзя. Батареи горячие. Но углю нужно дать прогореть, почистить, снова заложить. В сильные морозы больше 10 градусов тепла поднять не могу. Бывает и ночью приходил. Сами прекрасно видите, что неутепленное здание", - ответил Алексей Ганчарик.

Стоимость нового пункта по проектно-сметной документации вышла в 22 миллиона тенге. Как выяснилось, заказчиком была районная больница. А сам проект предусматривал только капитальный ремонт здания без установки отопительной и канализационной систем. Но подрядчик, якобы, пошел на встречу.

"ПСД был на капремонт. Но в связи с погодными условиями стены были разрушены (каркасно-камышитовое здание). Подрядчик за свой счет поднял стены. Акушерский пункт приняли в декабре. Немного не соответствует отопление. По инициативе акима Мамлютского района была разработана Дорожная карта, по которой произведут замену отопления. Установят другой котел - металлический, трубы металлические, батареи чугунные. Соответственно, температура будет повышаться. Сроки - второй квартал 2024 года. Учитывая, что у подрядчика есть еще 37 месяцев гарантийного обслуживания, будем с ними связываться и совместно решать проблему", - прокомментировал положение врио директора Мамлютской районной больницы Марат Ескендиров.

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