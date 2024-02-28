Дают замудренные объяснения - Мажилисмен подверг критике ипотеку Отбасы банка

Мажилисмен Ислам Сункар в своём депутатском запросе, адресованном премьер-министру РК Олжасу Бектенову, раскритиковал измененные в середине февраля условия выдачи промежуточного займа Отбасы банком, передаёт BaigeNews.kz.

Мажилисмен Ислам Сункар напомнил, что Отбасы банк изменил условия выдачи промежуточного займа с 15 февраля 2024 года.

Он отметил, что теперь независимо от того, сразу ли клиент приносит 50% от стоимости жилья или это его накопления на депозите, вознаграждение банка будет начислено в размере 100% от суммы кредита.

"Возникает вопрос, насколько справедливо выдавать гражданам их же собственные деньги в долг, еще и под проценты и, более того, взимать комиссии банка исходя из полной стоимости квартиры?", - возмутился депутат.

Он также заметил, что на возмущения вкладчиков в самом банке дают "замудренные" объяснения о том, что внесенная клиентом сумма находится на депозите и является обеспечением по займу. На эту сумму начисляется вознаграждение по депозиту и премия государства. Якобы в итоге этот залог приносит доход клиенту.

"Мы считаем это не более чем, финансовыми уловками. Мы видим, что по условиям процентная ставка данного депозита всего лишь 2% годовых, а премия государства начисляется на ограниченную сумму, не превышающую 200 МРП", - сказал Сункар.

Он также отметил, что за 2023 год среди крупнейших казахстанских банков по увеличению прибыли собственного капитала лидирует именно Отбасы банк. Рост составил 87,9% – 107,5 миллиарда тенге. При этом на простых вкладчиках это никак не сказывается.

"Поэтому возникает второй справедливый вопрос – кто в итоге получает доход? Банк или граждане Казахстана?", - спросил мажилисмен.

Депутат назвал несправедливым то, что банк, пользуясь деньгами клиентов на депозите по низкой ставке, зарабатывает миллиарды и использует их по своему усмотрению, не отдавая клиенту.

Он предложил рассмотреть возможность выдачи лицензий на жилстройсбережения банкам второго уровня, так как необходима конкуренция по депозитам и займам, чтобы клиенты могли выбирать наилучшие условия из предложенных банками.

Также депутат считает необходимым предусмотреть участие в предоставлении жилищных займов банкам, выдающим исламскую ипотеку, которая подразумевает аренду с последующим выкупом.

Помимо этого, Сункар предложил рассмотреть возможность создания в стране кредитных и жилищно-накопительных кооперативов, с четкими правилами регулирования.