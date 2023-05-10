Дайте нам работать - аким Жанаозена отреагировал на новую забастовку в городе

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Аким Жанаозена Айбек Косуаков обратился к землякам в связи с неутихающими протестными настроениями в городе, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня группа безработных граждан устроила акцию протеста перед акиматом, объявив о намерении вести "голодовку" до тех пор пока их не трудоустроят в нефтегазовую отрасль. Как я говорил ранее - трудоустроить одномоментно всех в нефтегазовую отрасль невозможно, необходимо использовать все возможные варианты трудоустройства предлагаемые государством. К сожалению, некоторые из наших граждан не хотят прислушиваться к этим словам", - заявил аким.

Косуаков повторил то, что говорил ранее: власть не может в ущерб людям, спокойно ждущим своей очереди на трудоустройство в рамках действующего алгоритма, трудоустроить тех, кто выходит протестовать перед акиматом. Это нечестно и несправедливо.

"Мы предлагаем альтернативу - вы можете трудоустроиться в рамках проекта "Жұмыс жасаймын", с зарплатой от 140 до 280 тысяч тенге, с обширным списком вакансий, для большинства из которых не обязательно наличие высшего образования, и спокойно ждать своей очереди в нефтегазовый сектор. На мой взгляд, это лучше чем говорить о том, что у тебя нет работы, и в тоже время отказываться от имеющихся предложений", - отметил аким.

Он признал, что в Жанаозене есть ряд проблем, требующих решения. Занятость населения - одна из них.