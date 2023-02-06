Давление инфляции может вызвать рост страховых тарифов — Ассоциация финансистов

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Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана опубликовал обзор казахстанского рынка общего страхования за 2022 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт АФК.

Ключевые тенденции:

Несмотря на ухудшение внешней среды и реализацию рисков с перестрахованием и инвестиционной деятельностью, рынок общего страхования в 2022 году показал рост по всем ключевым показателям.

Активы КОС за прошлый год выросли на 9,4 процента (+18,9 процента за 2021 год), до 1 147,1 миллиарда тенге, что составляет 55,5 процента активов страхового рынка.

Прирост был, в основном, связан с увеличением объёмов операций "обратного РЕПО" (в 3,5 раза), ценных бумаг (+6,1 процента) и расходов будущих периодов (+56,7 процента), частично нивелированных сокращением вкладов (-61,4 процента).

Обязательства сектора выросли на 21,2 процента (+37,4 процента за 2021 год) до 545,5 миллиарда тенге, в основном, за счёт увеличения резервов незаработанной премии (+27,8 процента) и заявленных, но неурегулированных убытков (+17,6 процента).

В отрасли сохраняется умеренная концентрация (индекс Херфиндаля-Хиршмана — 0,2): 86 процентов активов сектора приходятся на семь из 17 основных игроков рынка общего страхования.

При этом в 2022 году с рынка ушли такие КОС, как "Лондон-Алматы" (присоединение к Freedom Insuranсe через выкуп 100 процентов акций) и "Коммеск-Өмір" (смена деятельности на отрасль "страхование жизни").

Объём страховых премий сектора вырос на 20,2 процента, до 522,5 миллиарда тенге на фоне увеличения спроса на продукты по страхованию автотранспорта (+53,9 процента) и имущества (+13,4 процента).

В 2022 году 85,8 процента всех выплат приходились на ГПО владельцев транспортных средств (32,1процента), выплаты по страхованию имущества (26,1 процента) и автотранспорта (10,1 процента), а также страхование на случай болезни (17,5 процента).

Рост доходов от страховой деятельности (+25,9 процента в виде вознаграждения по ценным бумагам (+27,9 процента) и от переоценки инвалюты (в 3,2 раза) был практически полностью нивелирован ростом расходов сектора (+33,2 процента). В результате чистая прибыль КОС за 2022 год существенно не изменилась — рост на 2,8 процента, до 73,5 миллиарда тенге.

Соотношение выплат к премиям по рынку общего страхования составляет 29,3 процента (за 2021 год – 21,9 процента). При этом темп роста страховых выплат превышал рост страховых премий в три раза.

Средневзвешенная рентабельность собственного капитала (RoAE) составила по рынку 12,7 процента (17 процентов за 2021 год) при инфляции в 20,3 процента.

Несмотря на то, что объём страховой премии КОС на душу населения за 2022 год вырос с 23 030 до 26 466 тенге (+15 процентов), его уровень всё ещё остаётся почти в три раза ниже среднего уровня развивающихся стран (S&P), что свидетельствует о высоком потенциале дальнейшего роста.

Краткие итоги периода

Рост показателей сегмента общего страхования в 2022 году происходил на фоне умеренного экономического роста (3,1 процента) и высокой инфляции (20,3 процента), сопровождавшихся стабильной динамикой розничного товарооборота и ростом потребительского импорта.

Более 60 процентов страховых премий по итогам 2022 года приходились практически в равной степени на премии по страхованию имущества и ГПО автовладельцев с учетом страхования автотранспорта. Отметим, что рост страхования, связанного с автотранспортом, мог быть обусловлен реализацией госпрограммы по льготному автокредитованию (на 01.12.22 г. – выдано 14 тысяч займов и более 12,5 тысячи автомобилей).

Между тем рост объема страховых выплат сектора был связан с увеличением суммы средней выплаты на фоне роста цен на недвижимость (+11 процентов) и автомобили (+12 процентов): 233 тысяч по сравнению с 127 тысяч тенге в 2021 году).

Таким образом, растущая инфляция давит на коэффициенты убыточности КОС (отношение расходов к премиям), что может в перспективе привести к росту тарифов по страхованию.

Между тем поддержку страховым компаниям в условиях реализовавшихся рисков, связанных как с инвестиционной деятельностью, так и с перестрахованием, оказало изменение порядка расчета пруденциальных нормативов с целью сохранения финансовой стабильности сектора.

В 2023–2024 годах ожидается дальнейшее развитие отрасли, направленное как на повышение заинтересованности казахстанцев в продуктах КОС, так и на улучшение прозрачности деятельности страховых компаний. Так, с 1 января 2023 года вступили в силу нормы МСФО 17, изменяющие учет договоров страхования; до 2024 года ожидается введение онлайн-урегулирования страховых случаев по всем обязательным видам страхования, а также переход на гибкую тарификацию и инфраструктуру по гарантиям выплат и урегулированию споров и т.д.