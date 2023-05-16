Давку из-за бесплатных донеров устроила молодёжь в Актобе

Фото: instagram.com/aktobe365

Акция по раздаче донеров переросла в неконтролируемую давку в Актобе. В полиции прокомментировали инцидент, передаёт BaigeNews.kz.

Видео происшествия появилось в соцсетях.

В пресс-службе ДП региона уточнили, что дело было 15 мая. В городе открывали новую точку быстрого питания у кооперативного техникума и решили бесплатной едой привлечь внимание населения. Актюбинцы от "подарка" не отказалась. Отведать донеров собралось более сотни человек. Люди устроили давку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АКТОБЕ | AKTOBE | 04 (@aktobe365)

Чудом никто не пострадал.