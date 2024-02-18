Давид Ефремов стал чемпионом Азии по лёгкой атлетике в помещении

Команда Казахстана по лёгкой атлетике завоевала три медали в первый день чемпионата Азии в помещении, который стартовал в столице Ирана — Тегеране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В беге на 60 метров с барьерами Давид Ефремов стал победителем континентального первенства. В финале он пробежал дистанцию за 7.60.

Иван Иванов отметился "серебром" в толкании ядра, показав 19,08.

У женщин на пьедестал поднялась Аяна Болатбеккызы. Она стала третьей в беге на 1500 метров (4:37.20).