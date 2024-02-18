Давид Ефремов стал чемпионом Азии по лёгкой атлетике в помещении
Сегодня, 12:24
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:24Сегодня, 12:24
81Фото: Olympic.kz
Команда Казахстана по лёгкой атлетике завоевала три медали в первый день чемпионата Азии в помещении, который стартовал в столице Ирана — Тегеране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В беге на 60 метров с барьерами Давид Ефремов стал победителем континентального первенства. В финале он пробежал дистанцию за 7.60.
Иван Иванов отметился "серебром" в толкании ядра, показав 19,08.
У женщин на пьедестал поднялась Аяна Болатбеккызы. Она стала третьей в беге на 1500 метров (4:37.20).
Самое читаемое
- Какой будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
- Разгромом закончился бой Казахстан — Узбекистан на турнире по боксу Dracula Open-2024
- Новую жилищную программу "Отау" запустит Отбасы банк
- Трагедия у детсада: отец задавил на машине дочь в Акмолинской области
- Алексей Навальный скончался в колонии в России