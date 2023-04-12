Даты последнего звонка и экзаменов в школах назвали в Минпросвещения

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Министр просвещения Гани Бейсембаев подписал приказ, утверждающий сроки окончания учебного года в 2023 году для школьников, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-министр просвещения Щолпан Каринова.