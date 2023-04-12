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pixabay.com Сегодня, 13:22
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Сегодня, 13:22
136
Фото: pixabay.com

Даты последнего звонка и экзаменов в школах назвали в Минпросвещения

Министр просвещения Гани Бейсембаев подписал приказ, утверждающий сроки окончания учебного года в 2023 году для школьников, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-министр просвещения Щолпан Каринова.

В соответствии с приказом, учебные занятия в организациях среднего образования независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности завершаются 31 мая 2023 года. Итоговые выпускные экзамены обучающихся 9 (10) классов продлятся со 2 по 13 июня 2023 года. А государственные выпускные экзамены обучающихся 11 (12) классов пройдут с 5 по 19 июня 2023 года.

Сроки проведения итоговой аттестации для 9 (10) классов состоятся:

  1. Письменный экзамен по языку обучения в форме эссе, для школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла – письменная работа (статья, рассказ, эссе) – 2 июня 2023 года;
  2. Письменный экзамен (контрольная работа) по математике (алгебре) – 6 июня 2023 года;
  3. Письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по казахскому языку и литературе в классах с неказахским языком обучения и письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения – 9 июня 2023 года;
  4. Письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 13 июня 2023 года;

Для обучающихся 11 (12) классов:

  1. Письменный экзамен по языку обучения – 5 июня 2023 года;
  2. Письменный экзамен по алгебре и началам анализа – 8 июня 2023 года;
  3. Устный экзамен по истории Казахстана – 12 июня 2023 года;
  4. Письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с неказахским языком обучения и по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения – 15 июня 2023 года;
  5. Письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 19 июня 2023 года.
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Сегодня, 13:22
136
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