Дату проведения Астанинского международного форума анонсировали в МИДе

В Астане проходит министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1. Главы министерств обсудят дальнейшее развитие регионального сотрудничества и партнерства с США, передаёт BaigeNews.kz.

"Я рад приветствовать всех вас сегодня в Астане. Ваше присутствие наглядно свидетельствует о нашей общей политической воле укреплять региональное сотрудничество и повышать взаимную устойчивость перед лицом геополитической неопределенности. Поскольку президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев определил наши дипломатические приоритеты, Казахстан продолжит свою многовекторную и сбалансированную внешнюю политику. В этом отношении как Центральная Азия, так и Соединенные Штаты являются для нас главными приоритетами, что делает C5+1 еще более актуальным для Казахстана как принимающей стороны этого формата", - сообщил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.

По его словам, благодаря коллективным усилиям, C5+1 превратился в важный инструмент. Это объединяет наши страны в поисках укрепления экономических и торговых связей и более эффективного решения общих проблем.

"C5+1 предлагает отличную платформу для доступа к инвестициям, а также к передовым технологиям из Соединенных Штатов в области борьбы с изменением климата, разумного управления водными ресурсами, тренингов по техническим навыкам и изучению английского языка для нашей молодежи, чтобы сделать их более конкурентоспособными в 21 веке. Для Казахстана Соединенные Штаты являются второй по величине страной (после Нидерландов) с более чем 60 миллиардами долларов ПИИ. Наш двусторонний товарооборот увеличился на 37% и достиг 3,05 миллиарда долларов", - добавил глава МИД.

Он также подчеркнул, что Казахстан ценит усилия США по развитию цифровой торговли и подключений в нашем регионе.