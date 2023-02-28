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Дату проведения Астанинского международного форума анонсировали в МИДе Сегодня, 17:17
83
Сегодня, 17:17
83

Дату проведения Астанинского международного форума анонсировали в МИДе

В Астане проходит министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1. Главы министерств обсудят дальнейшее развитие регионального сотрудничества и партнерства с США, передаёт BaigeNews.kz.

"Я рад приветствовать всех вас сегодня в Астане. Ваше присутствие наглядно свидетельствует о нашей общей политической воле укреплять региональное сотрудничество и повышать взаимную устойчивость перед лицом геополитической неопределенности. Поскольку президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев определил наши дипломатические приоритеты, Казахстан продолжит свою многовекторную и сбалансированную внешнюю политику. В этом отношении как Центральная Азия, так и Соединенные Штаты являются для нас главными приоритетами, что делает C5+1 еще более актуальным для Казахстана как принимающей стороны этого формата", - сообщил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.

По его словам, благодаря коллективным усилиям, C5+1 превратился в важный инструмент. Это объединяет наши страны в поисках укрепления экономических и торговых связей и более эффективного решения общих проблем.

"C5+1 предлагает отличную платформу для доступа к инвестициям, а также к передовым технологиям из Соединенных Штатов в области борьбы с изменением климата, разумного управления водными ресурсами, тренингов по техническим навыкам и изучению английского языка для нашей молодежи, чтобы сделать их более конкурентоспособными в 21 веке. Для Казахстана Соединенные Штаты являются второй по величине страной (после Нидерландов) с более чем 60 миллиардами долларов ПИИ. Наш двусторонний товарооборот увеличился на 37% и достиг 3,05 миллиарда долларов", - добавил глава МИД.

Он также подчеркнул, что Казахстан ценит усилия США по развитию цифровой торговли и подключений в нашем регионе.

"Ежегодные встречи TIFA (Рамочная программа по торговле и инвестициям) и Центральноазиатского торгового форума способствуют установлению прямых связей между нашими официальными лицами, а также руко- водителями бизнеса. Для нас важно работать над разработкой новых альтернативных торговых маршрутов, поскольку мы восстанавливаем нарушенные цепочки поставок. В этой связи я хотел бы пригласить делегации из стран С5+1 принять участие в Астанинском международном форуме, который состоится 8-9 июня, в котором также примут участие политические лидеры, мыслители и частные компании", - заключил глава казахстанского МИД.

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#международные отношения #США #МИД #Энтони Блинкен
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:17
83
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