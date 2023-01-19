Дату последнего звонка в школах перенесли в Казахстане

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Последний звонок в казахстанских школах в этом году прозвенит не 31 мая, а 1 июня, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в министерстве просвещения.

"Продолжительность учебного года в казахстанских школах составляет 36 недель. Традиционно, как нам всем известно, учебный год начинается 1 сентября. С этого года учебный год завершается у нас 31 мая. 31 мая — это учебный день, и, помимо уроков, будут проводиться внеклассные мероприятия, с учетом возрастных особенностей детей. 1 июня дети официально выходят на летние каникулы. Этот день является Международным днем защиты детей. Наряду с этим праздником будут проводиться праздники последних звонков", - сказала председатель Комитета среднего образования Гульмира Каримова.

Ранее депутаты попросили перенести дату проведения последнего звонка в школах в связи с тем, что 31 мая в Казахстане считается Днем памяти жертв политических репрессий и голода.