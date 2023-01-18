Перенести дату последнего звонка в школах предложили в Мажилисе

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В Казахстане установили дату последнего звонка 31 мая, что совпадает с днём Памяти жертв политических репрессий. Депутат Аманжол Альтай просит изменить дату последнего звонка в стране, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы не должны забывать имена предков, которые безвинно пострадали от тоталитарной системы. К миллионам наших людей, которые погибли от тоталитарной системы, мы до сих пор не можем проявить должного уважения. По правде говоря, 31 мая мы только возлагаем цветы к их памятникам и мемориалам, а также читаем несколько докладов. Очень обидно, что мы ограничиваемся только такими мерами. Как это ни парадоксально, в соответствии с приказом министра просвещения РК от 12 августа 2022 года последний звонок в школах установлен 31 мая. Это неправильное решение. Неужели в указанном министерстве не нашлось ни одного человека, который мог бы сказать, что 31 мая - День памяти жертв политических репрессий и голода. Поэтому я хочу сказать, что дату последнего звонка в школах следует перенести на 1 июня либо на 30 мая. В этот день (31 мая) каждый человек должен вспомнить всех наших героев. 31 мая - это день, когда мы должны чувствовать свой долг перед благородными предками, которые боролись за нашу страну и которые погибли на пути построения государства. Были расстреляны и реперессированы, но до конца оставались верными своим идеалам, которые безвинно пострадали", - сказал депутат, обращаясь с запросом к вице-премьер-министру Алтаю Кульгинову.

Он отметил, что в этот день традиционно должна проходить всеобщая минута молчания.

"На телеканалах должны быть отменены юмористические шоу-программы и концерты. А вместо них должны показывать такие содержательные программы, которые дают лучшее понимание подрастающему поколению истории страны. В информационных СМИ должны публиковаться статьи, которые всесторонне передают историческую важность знаменательной даты. А в школах должны проводить открытые классные часы которые будут касаться данной тематики. В детских сада, школах и вузах нужно проводить специальные лекции для детей и молодежи", - настаивает депутат.