Датчик утечки газа и дыма разработали десятиклассники в Талдыкоргане

Фото: МЧС РК

В Талдыкоргане учащиеся специализированного лицея №20 Ердос Еренталов и Тимур Ким под руководством учителя информатики Алии Абдыкаримовой, принялм участие в конкурсе научных проектов, организованном РНПЦ "Дарын", передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Ребята разработали систему для управления IoT-датчиком извещения об утечках всех видов газа и дыма и стали победителями областного этапа получив возможность продолжить участие в конкурсе на республиканском этапе.

Фото: МЧС РК

"Система реагирует на изменения концентрации любого газа в воздухе и в случае повышение концентрации газа оповещает сигналом, а также уведомлением об опасности на мобильный телефон. В приложение также можно проследить влажность и температуру в помещении. Результат нашей работы можно использовать в каждом доме, так наш датчик достаточно прост и у него доступная цена", — отметили разработчики.

Руководство ДЧС области Жетысу высоко оценило изобретательность школьников и вручило им благодарственные письма.