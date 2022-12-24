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МЧС РК Сегодня, 15:06
369
Сегодня, 15:06
369
Фото: МЧС РК

Датчик утечки газа и дыма разработали десятиклассники в Талдыкоргане

В Талдыкоргане учащиеся специализированного лицея №20 Ердос Еренталов и Тимур Ким под руководством учителя информатики Алии Абдыкаримовой, принялм участие в конкурсе научных проектов, организованном РНПЦ "Дарын", передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Ребята разработали систему для управления IoT-датчиком извещения об утечках всех видов газа и дыма и стали победителями областного этапа получив возможность продолжить участие в конкурсе на республиканском этапе. 

Фото: МЧС РК

"Система реагирует на изменения концентрации любого газа в воздухе и в случае повышение концентрации газа оповещает сигналом, а также уведомлением об опасности на мобильный телефон. В приложение также можно проследить влажность и температуру в помещении. Результат нашей работы можно использовать в каждом доме, так наш датчик достаточно прост и у него доступная цена", — отметили разработчики.

Руководство ДЧС области Жетысу высоко оценило изобретательность школьников и вручило им благодарственные письма.

 

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#изобретения #школьники #мчс
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:06
369
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