  • 10 Октября, 21:39
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Дать родителям доступ к камерам видеонаблюдения в школах предлагают в Казахстане

Сегодня, 20:20
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pxhere.com Сегодня, 20:20
Сегодня, 20:20
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Фото: pxhere.com
Ввести систему родительского контроля через камеры видеонаблюдения предлагает Комитет по охране прав детей Минпросвещения РК. Об этом сообщили на аппаратном совещании с участием представителей министерства, руководителей региональных управлений образования, территориальных департаментов, передаёт BaigeNews.kz.

В докладе председатель комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова рассказала о реализуемых мерах по обеспечению безопасности детей в организациях образования.

"Сегодня все школы обеспечены системами безопасности по установленным группам: подключение к ЦОУ, тревожные кнопки, лицензированная охрана, камеры видеонаблюдения, системы оповещения, турникеты. Нами будет продолжена работа по усилению требований к обеспечению безопасности детей во всех организациях образования. Выработаны типовые требования по привлечению квалифицированных охранных организаций. В скором времени в каждой организации образования появится отличительный знак о соответствии уровня защищенности объекта. Предлагается ввести систему родительского контроля через камеры видеонаблюдения", - отметила председатель.

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