Дать родителям доступ к камерам видеонаблюдения в школах предлагают в Казахстане

В докладе председатель комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова рассказала о реализуемых мерах по обеспечению безопасности детей в организациях образования.

"Сегодня все школы обеспечены системами безопасности по установленным группам: подключение к ЦОУ, тревожные кнопки, лицензированная охрана, камеры видеонаблюдения, системы оповещения, турникеты. Нами будет продолжена работа по усилению требований к обеспечению безопасности детей во всех организациях образования. Выработаны типовые требования по привлечению квалифицированных охранных организаций. В скором времени в каждой организации образования появится отличительный знак о соответствии уровня защищенности объекта. Предлагается ввести систему родительского контроля через камеры видеонаблюдения", - отметила председатель.