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Дармен Садвакасов о финансировании шахмат и будущих шахматных звездах Казахстана Сегодня, 11:37
318
Сегодня, 11:37
318

Дармен Садвакасов о финансировании шахмат и будущих шахматных звездах Казахстана

Гость "Важной темы" на BaigeNews.kz Дармен Садвакасов, первый вице-президент Казахстанской федерации шахмат. Он рассказал о том, какие цели ставит Казахстан по развитию этого вида спорта, высказался о вопросах финансирования шахмат в нашей стране, рассказал о перспективах мужской команды Казахстана.

 

 

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Журналист
Сегодня, 11:37
318
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