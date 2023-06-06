Дармен Садвакасов о финансировании шахмат и будущих шахматных звездах Казахстана

Гость "Важной темы" на BaigeNews.kz Дармен Садвакасов, первый вице-президент Казахстанской федерации шахмат. Он рассказал о том, какие цели ставит Казахстан по развитию этого вида спорта, высказался о вопросах финансирования шахмат в нашей стране, рассказал о перспективах мужской команды Казахстана.