Дармен Садвакасов и чемпион мира Магнус Карлсен сыграли в шахматы на Шымбулаке

Фото: Instagram_the_darmen

Вице-президент Казахстанской федерации шахмат Дармен Садвакасов на Шымбулаке сыграл в блиц с действующим чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном (Норвегия), передаёт BaigeNews.kz.

Карлсен прибыл в Алматы для участия в чемпионате мира по шахматам по быстрым и блиц шахматам. Судя по видео и фото в Instagram-аккаунте Дармена Садвакасова, гостю из Норвегии показали достопримечательность города - Шымбулак.

"Ничья с Магнусом Карлсеном в блиц на высоте 3200 метров. Шымбулак, Алматы", - так подписал пост в соцсети Садвакасов.

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Также гостю подарили чапан.

Чемпионат мира по шахматам по блицу и рапиду пройдёт в Алматы 25-30 декабря.

В борьбе за первенство в этом году сразятся 290 шахматистов из 50 стран мира. В открытых турнирах примут участие 176 игроков. Призовой фонд составит миллион долларов США.

В женском турнире будут соревноваться более ста спортсменок. Казахстан представляют известные на весь мир шахматистки Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева.

Билеты для посещения масштабного шахматного праздника можно приобрести в сервисах по покупке билетов, для детей вход бесплатный. Помимо этого турнир будет освещаться на глобальных онлайн-площадках, в том числе на сайтах chess24.com и chess.com.

Расписание чемпионата и подробную программу можно узнать на сайте чемпионата worldrapidandblitz2022.fide.com.