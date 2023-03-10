Дархан Кыдырали выступил на Глобальном форуме в Баку

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Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали выступил на X Бакинском Глобальном форуме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Отмечая, что десятый по счету форум становится уже традиционной интеллектуальной платформой, Дархан Кыдырали напомнил о выступлении президента Касым-Жомарта Токаева на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Также он отметил, что с самых первых дней независимости Казахстан проводит последовательную политику в области ядерного разоружения. Был закрыт Семипалатинский полигон. Тем самым мы продемонстрировали свою приверженность принципам безъядерного мира перед международным сообществом.

Министр подчеркнул, что глобальные и региональные вызовы, стоящие перед мировым сообществом, указывают на необходимость особого внимания к информационной безопасности.

"Ученые предполагают, что искусственный интеллект улучшит работу правительств и будет способствовать решению сложных проблем общества в XXI веке. Наряду с этим возрастает актуальность этики в медиа и цифровизации. Поэтому вопросы регулирования использования искусственного интеллекта, а также создания правил его применения должны широко обсуждаться в интеллектуальной среде", - сказал Дархан Кыдырали.

Также министр добавил, что необходимо обратить внимание и на экологическое состояние Каспийского моря.

“Каспийское море – уникальный водоем и является базовым ресурсом экономик пяти прикаспийских стран. Однако, как выяснили ученые, к концу XXI века объемы Каспия могут уменьшиться. Это ставит под угрозу экосистему и экономическую безопасность Каспийского региона, - отметил Дархан Кыдырали.

В Бакинском Глобальном форуме приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, известные политические деятели и ученые со всего мира.

Стоит отметить, что в составе казахстанской делегации были представители научно-исследовательских центров и подведомственных министерству учреждений.