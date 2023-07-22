Дархан Кыдырали призвал журналистов больше продвигать природу родного края

Фото: МИОР РК

Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали на I Международном форуме медиа и туризма призвал журналистов больше продвигать природу родного края, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В наших богатых степях есть как горные реки, так и горные леса, зеркальные озера и песчаные пустыни.

К примеру, в этой же самой Алматинской области, помимо известных многим Чарынских ущелий, Большого Алматинского озера, Тургеньских водопадов, есть еще много удивительных мест, таких как Айгай кум, Бурхан-Булакский водопад, Акбулак, Ойкарагай, Табаган, уникальный памятник тюркской эпохи Тамгалы. Насколько мы продвигаем эту многогранную природу? Мы считаем целесообразным показать эту прекрасную землю, запечатлеть и популяризировать разную природу каждого места, свою индивидуальность. В связи с этим планируем снять специальную сеть документальных фильмов. Кроме того, всегда следует уделять внимание вопросам экологической грамотности, культуры отдыха, гармонии с экосистемой. Сейчас мы все больше и больше показываем об этом в наших сериалах и стараемся максимально последовательно пропагандировать богатую природу нашей страны. Одним словом, мы считаем, что сфера СМИ должна стать подспорьем и для туризма страны", — заявил министр.

Форум, проходящий в городе Кунаев, собрал 200 медиа-специалистов из таких стран, как Казахстан, Великобритания, Швейцария, Австрия, Бельгия, Германия, Франция, Нидерланды, Молдова, Северный Кипр, Турция, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан.

На Форуме будут обсуждаться такие темы, как: "Зачение СМИ в развитии туризма и новых коммуникаций", "Туризм в Казахстане: перспективы и возможности развития", "Медиа. Индустрия PR и туризма", "Синтетическое медиа: нейросистема в формировании контента".