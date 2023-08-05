Данные пользователй "Литрес" утекли в Сеть

Книжный сервис "Литрес" уведомил Роскомнадзор об утечке данных своих клиентов и начал внутреннее расследование в связи с этим. Платежная информация в безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

В Telegram-каналах появились сообщения, что, предположительно, в открытом доступе оказались данные пользователей книжного сервиса: более 3 млн строк с именами и фамилиями, адресами электронной почты и паролями.

"Нам известно об утечке, сейчас мы проверяем информацию и проводим внутреннее расследование для выяснения причин и оценки ситуации. Также мы уведомили Роскомнадзор об инциденте. Меры по защите данных клиентов мы начали предпринимать еще до того, как информация об утечке появилась в интернете. Вся платежная информация в безопасности, поскольку мы не храним платежные данные пользователей", - заверили в пресс-службе.

В сервисе посоветовали пользователям сменить пароли от "Литрес".