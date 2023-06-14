Даниял Ахметов лишится кресла: нового акима ВКО назначат 16 июня

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15 июня истекает срок полномочий действующего акима Восточно-Казахсттанской области Даниала Ахметова. Он занимает эту должность с 2014 года. И 16 июня депутатов областного маслихата созывают на согласование кандидатуры акима ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт маслихата.

"В соответствии с Указом президента Республики Казахстан от 8 июня 2022 года № 912 "Об утверждении Правил дачи согласия депутатами маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы" собрание депутатов маслихатов, расположенных на территории Восточно-Казахстанской области, для дачи согласия на назначение акима Восточно-Казахстанской области состоится 16 июня 2023 года в 10:30 часов в городе Усть-Каменогорск, по адресу улица Казахстан, 55 (5 корпус ВКУ имени С. Аманжолова)", - говорится в сообщении.

Отметим, что Даниал Ахметов будет руководить регионом до своего 69-летия, свой день рождения он отметит в четверг, 15 июня.