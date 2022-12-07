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Лента новостей

t.me/KZgovernment Сегодня, 15:02
352
Сегодня, 15:02
352
Фото: t.me/KZgovernment

Даниал Ахметов сохранил должность акима ВКО

Указом главы государства Даниал Ахметов назначен акимом Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

"Указом Главы государства Ахметов Даниал Кенжетаевич назначен акимом Восточно-Казахстанской области", - говорится в указе сообщении.

Сегодня в Усть-Каменогорске премьер-министр Алихан Смаилов и руководитель Администрации Президента Мурат Нуртлеу приняли участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Восточно-Казахстанской области. Алихан Смаилов зачитал депутатам письмо Главы государства о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима региона – Ахметова Даниала Кенжетаевича и Курмамбаева Рената Тлеухановича. По итогам открытого голосования из 117 депутатов 94 отдали голос за Ахметова, 23 депутата проголосовали за кандидатуру Курмамбаева.

Даниал Ахметов возглавил ВКО в ноябре 2014 года и был переназначен в июне 2019 года. 

Он родился 15 июня 1954 года. 

В 1976 году окончил Павлодарский индустриальный институт по специальности "инженер-строитель". Защитил докторскую диссертацию на тему "Региональные особенности обеспечения устойчивого социально-экономического развития в Казахстане". Является академиком Академии минеральных ресурсов Республики Казахстан и мастером спорта по велоспорту.

Трудовая деятельность:

В 1976-1981 годы - мастер домостроительного комбината треста "Павлодаржилстрой".

В 1981-1983 годы - инструктор Экибастузского горкома КПСС.

В 1983-1987 годы - заместитель главного инженера, секретарь парткома комбината "Экибастузшахстрой".

В 1987-1991 годы - заместитель председателя Экибастузского горисполкома.

В 1991-1992 годы - управляющий трестом "Экибастузэнергожилпромстрой".

В 1992-1993 годы - глава Экибастузской городской администрации.

В 1993-1997 годы - глава администрации, аким Павлодарской области.

В 1997-1999 годы - аким Северо-Казахстанской области.

В 1999-2000 годы - заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.

В 2000-2001 годы - первый заместитель премьер-министра РК.

В 2001-2003 годы - аким Павлодарской области.

В 2003-2007 годы - премьер-министр РК.

В 2007-2009 годы - министр обороны РК.

В 2012-2014 годы - министр по энергетике и инфраструктуре - Член Коллегии Евразийской экономической комиссии.

С ноября 2014 года - аким Восточно-Казахстанской области.

17 июня 2019 года переназначен акимом Восточно-Казахстанской области.

Награжден орденами: "Барыс" 2-ой степени, "Барыс" 3-ей степени, "Знаком Почёта"; "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев"; юбилейными медалями "10 лет Астане" и "10 лет независимости Республики Казахстан", "10 лет Парламенту РК", памятным почётным знаком, посвящённым 90-летию Бауржана Момышулы. 

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#Аким #назначение #ВКО
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:02
352
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