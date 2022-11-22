Даниал Ахметов рассказал о плачевном состоянии инфраструктуры Риддерской ТЭЦ

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Продолжаются работы на Риддер ТЭЦ, ситуация находится на личном контроле акима области, передаёт BaigeNews.kz.

"На данный момент заканчивается восстановление инфраструктуры ТЭЦ - она была в ужасающем состоянии. Дважды затапливало багерную насосную, насосы были в аварийном состоянии. Сейчас ситуация исправлена, важно теперь создать условия для правильной эксплуатации оборудования", - отмечает глава области Даниал Ахметов в своем Инстаграм-аккаунте.

Сейчас работают только четыре котла - три среднего и один высокого давления. Два котлоагрегата находятся в ремонте, на №4 идут пуско-наладочные работы, 25 ноября он перейдёт в режим горячего пуска. Котёл №5 полностью обследован, укомплектован необходимым оборудованием и 5 декабря также будет включён в систему отопления.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Danial Akhmetov (@danial.akhmetov.official)

Из 75 необходимых рабочих на станции до аварии работало всего 29, сейчас персонал полностью набран. Таже на ТЭЦ постоянно трудятся 130 человек, среди которых - специалисты из Усть-Каменогорска. Оперативно устраняются все возникающие неполадки. Также налажены поставки угля.

Руководство станции планировало ремонт котлов только в феврале 2023 года, что неминуемо привело бы к серьезным проблемам.