Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО

Фото: пресс-службы акимата ВКО

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Даниала Ахметова от должности акима Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Указом Главы государства Ахметов Даниал Кенжетаевич освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области", - говорится в сообщении.

Напомним, срок полномочий Ахметова в качестве акима Восточно-Казахсттанской области закончился накануне, 15 июня. Он занимал эту должность с 2014 года, и трижды был переизбран.

В пятницу, 16 июня, в 10:00 депутатам областного маслихата представят на согласование нового кандидата на пост акима Восточно-Казахстанской области.