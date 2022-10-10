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Дачники подали в суд на акима Костаная
Члены потребительского кооператива считают, что постановление акима города Костаная об утверждении проекта детальной планировки микрорайона "Юбилейный" незаконно, так как каких-либо слушаний по застройке территории не проводилось, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.
Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области постановил вернуть дачникам их обращение, объясняя это тем, что доводы истца - ПК "Юбилейный" со ссылкой на протокол общего собрания членов потребительского кооператива от 8 мая 2022 года не состоятелен. Суд считает, что дачники должны были делегировать истцу право на обращение в суд. Мол, на собрании обсуждали только обращение к юристу, а дела в суде - нет.
"Мы такое решение считаем несправедливым, чтобы его обжаловать обратимся в областной суд", - сказала председатель ПК "Юбилейный" Наталья Пидронова.
Кроме того, дачники уже во второй раз обратились со своей проблемой к Президенту.
Кроме того, собственники дачных участков в очередной раз обратились и к акиму Костанайской области А. Мухамбетову, акиму города Костаная М. Жундубаеву с проблемой касаемо генерального плана Костаная и далее ПДП на территории дач ПК "Юбилейный".
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