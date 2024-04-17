Cроки исполнения налоговых обязательств продлили в пострадавших от паводков регионах

Министр финансов РК подписал приказ "Об установлении иного порядка регулирования налогового администрирования для лиц, пострадавших от паводков в регионах Республики Казахстан". Документ вступает в силу со дня опубликования, передаёт BaigeNews.kz.

Он нацелен на продление сроков исполнения налоговых обязательств лиц, пострадавших от паводков в регионах, где объявлен режим ЧС.

Послаблением могут воспользоваться налогоплательщики, включенные акиматами в списки пострадавших от паводков.

Данным лицам до 1 июля 2024 года:

предоставлена отсрочка уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам, наступающей в период с 1 марта по 30 июня 2024 года;

перенесены сроки сдачи налоговой отчётности, наступающие в период с 1 марта по 30 июня 2024 года;

приостановлено принятие обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и мер принудительного взыскания налоговой задолженности;

продлены сроки исполнения уведомлений по результатам камерального контроля, наступающие в период с 1 марта по 30 июня 2024 года;

Кроме того, до 1 июля 2024 года приостановлены налоговые проверки (комплексные, тематические, встречные, хронометражные обследования), при этом срок приостановления не включается в сроки проверки и исковой давности.

Наряду с этим предусмотрено приостановление назначения новых налоговых проверок в отношении пострадавших лиц.

Также приостановлено начисление пени по неуплаченным в срок налогам за период с 1 марта по 1 июля 2024 года.

Предлагаемые изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года.

Налогоплательщикам нет необходимости обращаться в органы государственных доходов, списки пострадавших будут получены от акиматов.