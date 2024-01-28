Cоздана первая вакцина от рака кишечника
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В Англии и Австралии испытают "новаторскую" вакцину для лечения рака кишечника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР 24".
Препарат планируют вводить пациентам перед операцией, чтобы стимулировать организм бороться с заболеванием
Применение вакцины могло бы сделать операцию менее инвазивной. Кроме того, препарат может помочь иммунной системе отреагировать, если произойдёт рецидив и рак вернется.
"Это первая вакцина для лечения любого рака желудочно-кишечного тракта, и мы возлагаем большие надежды на то, что она будет очень успешной", – отметил автор разработки доктор Тони Диллон, онколог-консультант из Суррея.
В течение 18 месяцев в испытания вакцины планируют включить 44 пациента в Англии и Австралии. Им проведут эндоскопию и возьмут образец ткани. Если анализ покажет, что они подходят для участия в клинических исследованиях, им введут три дозы препарата.
После завершения испытаний вакцина будет либо лицензирована для использования, либо направлена для более масштабных исследований.
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