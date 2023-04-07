COVID-19 лабораторно подтвердили у 52 казахстанцев

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По сообщению министерства здравоохранения Казахстана, за сутки в стране зарегистрировано 52 случая заражения коронавирусной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz.

На 7 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 801 человек (–1 627+ и 174 КВИ-), из них в стационарах находятся 174 пациента, на амбулаторном лечении – 1 627 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся четыре пациентa.

Отмечается также, что в Казахстане на 7 апреля первым компонентом провакцинировано 10 865 354 человека, вторым - 10 638 775 человек. Ревакцинировано – 5 778 858 граждан.