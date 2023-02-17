Coca-Cola планирует перерабатывать пластик в Казахстане

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Международные эксперты уверяют, что переработанный пластик безопасен и пригоден в производстве для упаковок продуктов питания.

Мировую практику по переработке пластика и ситуацию со статистической отчётностью в сфере окружающей среды в Казахстане обсудили на конференции "PlastNet – 2023" с участием представителей министерства экологии и природных ресурсов РК, производителей продукции в пластиковой таре и международных экспертов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Отрасль по управлению отходами имеет определённые требования, заложенные в Экологическом кодексе. Для выполнения этих требований, к сожалению, существует ряд вызовов, касающихся реализации статьи 351 Экологического кодекса РК об обязательстве акиматов стимулировать сокращение захоронения биоразлагаемых отходов, их переработку методом компостирования и утилизации. Для того, чтобы продвигать данную отрасль, прежде всего важно выстраивание качественной отчетной информации. Однако, когда мы формируем отчётность в нашей сфере, мы опираемся на Государственный кадастр отходов, который формируется при участии местных исполнительных органов. К сожалению, эти данные не отражают всей текущей ситуации", – сообщила заместитель директора департамента государственной политики в управлении отходами министерства экологии и природных ресурсов РК Динара Ажигалиева.

Тем не менее, совместно с Казахстанской ассоциацией по управлению отходами "KazWaste" минэкологии обсуждает возможность проведения региональных семинаров в регионах для представителей акиматов, чтобы наладить их взаимодействие с бизнесом и выстроить необходимую инфраструктуру. Это поможет укрепить контроль за экологической ситуацией в стране.

Также в ходе конференции технический директор Coca-Cola Центральная Азия и Кавказ Муса Ак поделился опытом своей компании по снижению пластикового следа в производстве упаковки.

"Во-первых, это направление дизайна – мы пытаемся снизить использование упаковки, подлежащей переработке. К 2025 году мы планируем использовать в производстве материалы, на 100 процентов подлежащие переработке. Кстати говоря, в Казахстане наша упаковка уже на 100 процентов может перерабатываться. Опять же, к 2025 году мы постараемся исключить 3 миллиона тонн впервые используемого пластика из невозобновляемых источников. Кроме того, наша большая цель к 2030 году – использовать на 50 процентов переработанный материал для нашей упаковки", – отметил Муса Ак.

По его словам, их фундаментальная задача заключается в сборе. В циркулярную экономику войдёт не только ПЭТ-пластик, но и жестяных, а также алюминиевые и стеклянные бутылки. Однако в одиночку эту проблему решить сложно, поэтому преставитель компании призвал принять участие в проекте большее количество заинтересованных сторон.

Он также ответил на вопрос о том, безопасен ли для применения переработанный ПЭТ и не опасен ли ее контакт с пищевыми продуктами для человека.

"Он абсолютно безопасен и может быть использован для упаковок продуктов питания. Существует большое количество параметров, которые определяют, может ли данная упаковка контактировать с продуктами питания. Мы часто слышим от потребителей, что они с долей сомнения относятся к переработанному пластику из-за его серого цвета, поэтому нам важно объяснять им, что цвет никак не влияет на его качество. Это всё ещё безопасный пластик", - сказал Муса Ак.

По словам эксперта, экологическая программа ООН показывает, что в мире производится 330 миллионов тонн пластика каждый год, но, при этом, только 14 процентов собирается и 9 процентов перерабатывается. В настоящее время производится около 80 миллионов тонн переработанного ПЭТ на тысячи фабриках-переработчиков.

На данный момент Фонд компании в Казахстане ведёт переговоры с инвесторами, чтобы запустить деятельность по производству переработанного пластика.