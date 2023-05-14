Coca-Cola извинилась перед алматинцами за уничтожение мурала с ирбисом

Фото: Instagram/yer_yess

В Алматы закрасили мурал с изображением снежного барса на доме, расположенном по проспекту Абылай хана, ради рекламы популярной газировки. Однако жители начали возмущаться и компания-рекламодатель признала свою ошибку и попросила прощения, передаёт BaigeNews.kz.

Как выяснилось, замену мурала инициировал ПКСК "Орман", а опрос жителей никто не проводил.

"Мы искренне сожалеем о сложившейся ситуации с муралом "снежный барс". Бренд Coca-Cola стремится объединять и поднимать людям настроение, а не наоборот. Но в компаниях работают люди, а людям свойственно ошибаться. На этот раз ошибку совершили и мы. Наше решение заменить мурал с ирбисом не было продиктовано меркантильными целями, варварским умыслом или стремлением обидеть алматинцев. К сожалению, мы поспешили с заменой мурала, основываясь только на заверениях КСК о согласии жителей дома, и не спросили предварительно мнение широкой общественности. Приносим наши извинения также художнику — автору мурала с барсом", — обратились к жителям в пресс-службе Coca-Cola.

В компании заверили алматинцев, что поняли, насколько мурал с ирбисом ценен для горожан.