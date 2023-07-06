"Cобираю капусту на полях": известный спортсмен из Актау уехал в Англию на заработки

Фото: Ильдара Ягъяева

Президент федерации Мангистауской области по стритворкауту и стритлифтингу Ильдар Ягъяев, дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннесса и обладатель семи медалей чемпионатов мира по стритлифтингу и стритворкауту уехал на заработки в Англию. Мужчина в деталях рассказал о причинах эмиграции и поделился, сколько зарабатывают казахстанцы, приезжающие работать на полях Великобритании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Известный в городе спортсмен, 28-летний житель Актау Ильдар Ягъяев отправился на заработки на ферму в Англию. Весной он получил рабочую визу и уже несколько месяцев собирает капусту и брокколи в поле.

"Мы живём в четырехэтажном доме, прямо на берегу моря. До поля добираться примерно полчаса. Добираемся на автомобиле, который нам предоставил работодатель. Он покрывает расходы за бензин и доплачивает парню, который им управляет. На поле я раньше сам собирал руками капусту и брокколи. С недавних пор меня повысили, и теперь я – тракторист. Живу в Англии с весны. Сначала было прохладно, сейчас погодные условия стали лучше – я все-таки привык к теплу. Сейчас – самый сезон работы, зимой объем работы намного меньше", - рассказывает Ильдар Ягъяев.

Рабочий день у тех, кто работает в полях, длится 8-9 часов, Ильдар садится за руль трактора уже в 4 часа утра и ближе к полудню освобождается. Это дает ему возможность подрабатывать тренером.

"Когда я подавал заявку, мне дали список мест, где можно работать. Я выбрал поле, где растет капуста, ее собирать сложнее, чем клубнику. Но мне захотелось бросить себе вызов – я ведь все-таки спортсмен. Работа больше мужская, в нашей команде только одна женщина из Тараза", - говорит спортсмен.

Что касается оплаты, то, по словам Ильдара, работникам платят каждую неделю. Зарплата зависит от количества отработанных часов. Отлынивать нельзя. Ведь многие проделали большой путь, чтобы иметь возможность заработать.

"За неделю при 9-часовом рабочем дне мне выплачивают порядка 500 фунтов. В месяц выходит примерно 2000 фунтов, это больше миллиона тенге. В Казахстане я вряд ли бы такие деньги заработал, а если бы и заработал, то, наверное, пришлось бы работать в нескольких местах и спать по 2-3 часа в сутки", - говорит Ильдар.



Ильдар рассказывает, что расходов у него немного. Он тратится на еду и личные расходы. Проживание ему обходится в 60 фунтов в неделю. От общего заработка работники ежемесячно выплачивают налоги в размере 20 процентов.





"В эту сумму входит моя страховка и налоги. Большую часть денег я отправляю своей семье. Дома меня ждут родители, жена и дети. Некоторые наши соотечественники приезжают в Англию с женами, но мы посчитали лучшим, если супруга останется с детьми, моему младшему сыну нет и года. Маленький ещё совсем. Без мамы тяжко было бы", - говорит спортсмен.



Мужчина рассказывает, что многие его друзья знают о переезде. Есть те, кто поддержал, у других была неоднозначная реакция, по их мнению, работать на полях и собирать капусту непрестижно, особенно, если у тебя высшее образование. А у Ильдара их два.





"Я уехал, не взирая на то, что скажут люди. Ради своей семьи, ради хорошего заработка. Мои попытки развивать спорт в Актау оказались тщетными. Меня попросту не слышали в управлении спорта, я стучался в закрытые двери. Сколько раз я приезжал с больших соревнований, где мне удавалось побеждать, поднимать наш флаг, а меня даже никто не встречал в аэропорту. Разве это не говорит, что чиновники не видят необходимость оказывать поддержку спортсменам. Лично на себе я постоянно ощущал дискриминацию. Огромное внимание оказывали моим друзьям боксерам, вольникам, футболистам, а на остальных – все наплевали", - говорит спортсмен.





В качестве примера дискриминации отдельных видов спорта Ильдар привел ситуацию вокруг крупного фестиваля "AktauOpenFest", который по решению властей, перестали проводить в Актау с 2017 года.





"AktauOpenFest" — это уникальный проект, которому не было аналогов в Центральной Азии. На этом фестивале уделяли большое внимание уличным видам спорта: баскетболу, стритлифтингу и стритворкауту. Но по каким-то очень непонятным причинам фестиваль отменили. Жаль город, жаль молодежь, рост наркопреступлений в нашем регионе как раз-таки следствие того, что массовый спорт в Актау не поддерживают должным образом", - говорит Ильдар.

Ильдар отметил, что публично предъявлял обвинения властям региона, которые ответственны за развитие спорта, но после публикации серии постов о проблемах, в его адрес посыпались угрозы.





"Меня несколько раз просили удалить пост, говорили, что будут проблемы. Но я не сдал назад, наоборот, призвал открыто поднимать вопросы, которые возникают у спортсменов. В итоге вновь столкнулся с полным отсутствием понимания", - говорит Ильдар.

На поле, где работает Ильдар трактористом, много казахстанцев.

"Разрешение на работу выдается только на полгода. Многим нашим казахам удалось полностью погасить свои кредиты. Некоторые копят на машину, другие на первоначальный взнос для квартиры. Купить автомобиль, кстати, здесь можно всего лишь за месяц. Желающих работать в Англии настолько много, что прием заявок на работу уже приостановлен. Если бы не визовый режим – я не представляю, что бы здесь было", - говорит Ильдар.



Ильдар намерен остаться заграницей. В ближайшем будущем он хочет воссоединиться с семьей.