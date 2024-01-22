Cнимаются "временные барьеры" в коммуникациях - Куаныш Еликбаев о переходе на новый часовой пояс

Круглый стол по разъяснению вопросов перехода на единый часовой пояс UTC+5 состоялся в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Из столицы на мероприятие прибыли председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Куаныш Еликбаев и победитель проекта 100 новых лиц Казахстана, учёный, биотехнолог Амир Куат.

На встрече присутствовали замакима Актюбинской области Булбул Елеусинова, ректор Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени М.Оспанова Асет Калиев, депутаты областного и городского маслихатов, представители общественного совета города и региональной палаты предпринимателей "Атамекен".

"На этой неделе мы проводим такие разъяснительные работы в четырёх регионах нашей страны. Считаем важным информировать общество, граждан, поскольку вопрос касается всех. Для жителей Актюбинской области снимаются "временные барьеры" в коммуникациях с 15 регионами страны", - отметил Куаныш Еликбаев.

Асет Калиев как учёный отметил, что часовые пояса влияют на здоровье человека.

"Перевод на "родной" природный часовой пояс для большинства населения принесёт большую пользу. Детей нужно постепенно подготавливать к переходу путём перевода ко сну на 15 минут раньше, после – на 30 минут, далее – на 45 минут и час. Таким образом произойдёт поэтапная адаптация", - сказал он.

Вопрос прокомментировал Сергей Вишняк, член Ассамблеи народа Казахстана:

"Удобно ли было в нашей стране пользоваться разными (несколькими) часовыми поясами? Очевидно, что нет. Для бизнеса, управления, коммуникаций удобнее один часовой пояс".

Марат Койлыбаев, председатель республиканского центрального совета ОЮЛ "Ветераны Афганской войны и инвалиды" также поддержал принятое решение и подчеркнул прямые положительные эффекты для граждан, организаций, предприятий от удобства в использовании единого часового пояса.

С позиции удобства для бизнеса выступил депутат маслихата Актюбинской области Еламан Итегулов:

"Применение единого часового пояса принесёт удобства при осуществлении банковских переводов в бизнес-сделках, поможет унифицировать отношения с иностранными бизнес-партнёрами и убрать путаницу".

Резюмируя, заместитель акима области Булбул Елеусинова отметила, что общественность поддерживает принятое решение и проводимые разъяснительные мероприятия.

Разъяснения по вопросам перехода на единый часовой пояс на этой неделе проведут в Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Костанайской областях.