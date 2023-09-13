Чёрный дым: на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе прокомментировали ситуацию

Жители Атырау заметили с утра чёрный дым, валивший из труб местного нефтеперерабатывающего завода. На АНПЗ пояснили, с чем связана нештатная ситуация, передаёт BaigeNews.kz.

"13 сентября в 6:45 в результате посадки электрического напряжения со стороны АО "KEGOK" произошла остановка ряда технологических установок. С целью предотвращения аварийной ситуации топливная сеть завода направлена на факельную систему, согласно технологическому регламенту. В настоящее время идёт перезапуск установок, ведётся наладка режима", - сообщили в пресс-службе ТОО "АНПЗ".

На предприятии заверили, что произошедшая ситуация не окажет существенного влияния на производственный процесс.