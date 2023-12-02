Чёрных старателей с золотом на 130 миллионов тенге задержали в Степногорске

Группу чёрных старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Акмолинской области , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники департамента по борьбе с организованной преступностью МВД и департамента полиции Акмолинской области, при координации прокуратуры, вычислили преступную группу на территории Степногорска. Старательством занимались работники золотодобывающего предприятия.

"В состав преступной группы вошли работники цеха готовой продукции, которыми руководил мастер технологического участка этого же предприятия. В рамках специальных мероприятий установлено, что используя служебные возможности, подозреваемые намеревались наладить систему хищения золотосодержащей руды с рудника Аксу. Для реализации своих преступных намерений, злоумышленники использовали слепые зоны, которые не охватываются системой видеонаблюдения, после чего похищенное пытались вынести в рабочей одежде", — сообщили в полиции.

У задержанных изъяли около 7 кг концентрата, содержащего 4,5 кг чистого золота, что в денежном эквиваленте составляется более 130 млн тенге. Члены преступной группы арестованы и помещены в следственный изолятор. Досудебное расследование проводится по факту кражи, совершённой в особо крупном размере.