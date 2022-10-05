"Чувствую поддержку и энергетику болельщиков" – Джокович о своем участие в турнире в Астане

Фото: пресс-служба Казахстанской федерации тенниса

Сербский теннист Новак Джокович одержал победу на старте турнира ATP 500 в Астане. На послематчевой пресс-конференции 21-кратный чемпион турниров "Большого шлема" ответил на вопрос журналистов. Он поделился впечатлениями о матче, а также поделился своими планами на следующий год, сообщает BaigeNews.kz.

Подводя итоги матча, Джокович вспомнил о том, как три года наза приезжал в Казахстан. Тогда он принял участие в выставочном матче вместе с Рафаэлем Надалем.

"Матч был настолько хорошим, насколько мог быть. Был хороший старт и быстрый брейк. Мне очень приятно быть в Казахстане. Я второй раз приехал сюда. Три года назад мы играли выставочный матч с Рафаэлем Надалем. Тогда мы играли на другой арене. За один день нам тогда ничего не удалось посмотреть, но сейчас я играю турнир и у меня есть неделя, безусловно, посещу местные достопримечательности. Сегодня утром удалось погулять по парку, погода была чудесная, особо хочу отметить здешних людей - они очень милые и добрые, я чувствую их поддержку и энергетику".

Джокович отметил роль президента федерации тенниса Булата Утемуратова в развитии этого спорта в Казахстана.

"Булат Утемуратов - один из тех, кого я могу назвать другом. Он, как член моей семьи, дружит с моим дядей. Он очень заинтересован развитии тенниса в Казахстане. У него большой статус в международной теннисной федерации. Он уважает всех игроков, и он один из тех, от которых всегда можно услышать тёплые слова, где бы мы ни встретились. Великолепно, что есть такие люди, которые с таким успехом поддерживают теннис. Также я посетил один из центров его фонда для детей с аутизмом. Я видел видеопрезентацию всего, чем занимается его благотворительный Фонд в Казахстане. Это удивительно, что есть такой человек! Для меня это чудесно. Я благодарю его от имени всех игроков за организацию такого турнира! Мы просто наслаждаемся".

Сербский теннисист также прокомментировал вопрос об его участии в Australian Open-2023. Власти Австралии запретили ему в прошлом году пересекать их границу из-за нарушения ковидного протокола.

"Я ещё жду новостей по поводу моего запрета на посещение Австралии. Если его снимут, то я смогу подать заявление на визу. Дальше, получив ее, сыграть в Мельбурне. Конечно, я хочу там сыграть. Времени остается все меньше, но будет то, что будет. Будем ждать решения".

Новак Джокович также поделился своими ожиданиями от сезона в следующем году.

"Сейчас я концентрируюсь в основном на больших турнирах. Возможно, следующий сезон не будет выглядеть так же, как мои лучшие сезоны прежде. Я знаю, что собираюсь сыграть на всех "Больших шлемах". Это я точно знаю. По другим турнирам я еще не решил".

Во втором круге Новак Джокович выступит против голландского теннисиста Ботика ван де Зандсхулпа. Этот матч состоится завтра, 6 октября.