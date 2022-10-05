Новак Джокович одержал победу на старте турнира в Астане

Фото: Instagram / Novak Djokovic

Сербский теннисист Новак Джокович одержал уверенную победу в матче первого круга турнира в Астане, передает BaigeNews.kz.

Его соперником был представитель Чили Кристьян Гарин, занимающий 86-е место в рейтинге ATP.

Счёт встречи - 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 62 минуты.

В матче Гарин выполнил одну подачу навылет и не допустил двойных ошибок. На счету Джоковича четыре эйса и не одной двойной ошибки. Кроме того, серб реализовал пять брейк-пойнтов из восьми.

Во втором круге Новак Джокович выступит против голландского теннисиста Ботика ван де Зандсхулпа. Этот матч состоится завтра, 6 октября.