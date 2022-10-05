open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


Instagram / Novak Djokovic Сегодня, 19:35
56
Фото: Instagram / Novak Djokovic

Новак Джокович одержал победу на старте турнира в Астане

Сербский теннисист Новак Джокович одержал уверенную победу в матче первого круга турнира в Астане, передает BaigeNews.kz

Его соперником был представитель Чили Кристьян Гарин, занимающий 86-е место в рейтинге ATP.

Счёт встречи - 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 62 минуты. 

В матче Гарин выполнил одну подачу навылет и не допустил двойных ошибок. На счету Джоковича четыре эйса и не одной двойной ошибки. Кроме того, серб реализовал пять брейк-пойнтов из восьми.

Во втором круге Новак Джокович выступит против голландского теннисиста Ботика ван де Зандсхулпа. Этот матч состоится завтра, 6 октября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#теннис #Новак Джокович
Журналист
Сегодня, 19:35
56
Поделитесь:
Наверх