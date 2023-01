"Чувствовала себя, как Гарри Поттер": Бибисара Асаубаева оказалась в волнительной ситуации

Фото: Sports.kz

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева в своем инстаграме высказалась о результатах турниров в начале года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Январские праздники? Нет, не слышала. Пока страна праздновала Новый год с Рождеством, я приняла участие в очередном соревновании по шахматам. В китайском Сиане на турнире The Belt and Road 2023 to World Chess Woman’s Summit. Чувствовала себя, как Гарри Поттер перед квиддичем: каждый раз волнительно, но всегда хочется ещё. Обстановка спортивная, соперники достойные, настроение побеждать. И я выиграла. Золотой снитч, увы, не поймала, но набрала 8.5 очков в 11 партиях. Единственная в турнире без единого поражения! Самая важная партия была в 7-ом туре. Я играла белыми и должна была победить, но... у цейтнота было другое мнение, ведь это быстрые шахматы. Итог: ничья. Я сделала все, что могла, выиграв на финише 3 партии подряд, но этого оказалось недостаточно. К сожалению, тай-брейк не играется, поэтому по дополнительным показателям заняла второе место. Урок на будущее: выигранные партии нужно добивать. Начало чемпионского года положено. Второе место, которое первое! Благодарю близких моей душе людей за любовь, заботу и веру! Мои победы — ваша заслуга. Огромный респект моим болельщикам. Ваша поддержка даёт силы на новые достижения. Казахстан, я с тобой, я за тебя! Казахстан + шахматы = победа! А как вы начали год", — написала Асаубаева в публикации на своей странице в социальной сети.

Ранее 18-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева заняла второе место на турнире The Belt and Road 2023 to World Chess Woman’s Summit в китайской Сиане.