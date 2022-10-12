Чтобы сохранить целостность государства, у руля должны стоять дипломаты - депутат

Фото: AMANAT

Совсем недавно в столице состоялся внеочередной XXIV Съезд партии Amanat, на котором озвучен ряд важных инициатив. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров подвел итоги Съезда и объяснил, почему кандидатура Касым-Жомарта Токаева для участия в предстоящих выборах Президента поддержана партией единогласно.

- Как Вы считаете, чем именно прошедший накануне внеочередной Съезд партии Amanat отличается от всех предыдущих?

- Прежде всего тем, что было первое мероприятие после пандемии, которое прошло оффлайн в реальном времени. Также нужно отметить, что Съезд проходил в довольно деловом режиме. На повестке было всего два вопроса: выдвижение главы государства Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата в президенты от партии Amanat и утверждение новой платформы партии. В связи с этим, все докладчики поднимали самые актуальные вопросы социально-экономического, политического развития нашей страны.

Ряды нашей партии заметно "молодеют". Если обратиться к статистике, то более половины всех делегатов были моложе 40 лет. Таким образом, можно совершенно точно сказать, что партия на сегодняшний день проводит политику омоложения и во всех регионах на руководящие выборные должности продвигается, в основном, молодёжь. Это и есть одна из основных отличительных черт как самого Съезда, так и партии в целом в Новом Казахстане.

- Ерлан Бияхметович, расскажите, в чем заключается особенность новой платформы партии и каковы основные идеи, принципы, которые она в себе содержит? Как именно она поможет улучшить жизнь казахстанцев?



- Платформа кардинально отличается по сути и по содержанию от всех предшествующих ей документов. Во-первых, в ней отражается необходимость развития государственного языка. Кроме того, особое внимание уделяется вопросам духовного развития казахстанского общества и казахского народа в целом. Также большой акцент делается и на преемственности поколений. Фактически, партия декларирует, что если рассматривать суверенный Казахстан, то он является преемником Золотой Орды, Тюркского Каганата, и здесь нельзя не упомянуть партийных деятелей партии Алаш и отдельно наследие Алихана Бокейханова. Помимо этого, принятая платформа отображает самые глобальные насущные проблемы социально-экономического развития, такие как повышение тарифов, увеличение цен, социальное расслоение, вопросы справедливости и равноправия в нашем обществе. Это значит, что партия слышит чаяния казахстанского народа и реагирует на них.

- Партия Amanat выдвинула кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на предстоящие выборы президента РК. Какие, на ваш взгляд, качества и заслуги позволили главе государства заручиться единогласной поддержкой партийцев?

- Мы проживаем в очень непростые геополитические времена. Очевидно, что мир находится в состоянии турбулентности. В такие моменты руководством страны должны заниматься люди, которые обладают азами дипломатии, в том числе международной. Как мы знаем, Касым-Жомарт Кемелевич Токаев является дипломатом мирового уровня, подчеркну, что он был заместителем председателя Генерального Секретаря ООН. Он прекрасно разбирается во "внутренней кухне" политического истеблишмента, как западного, так и восточного мира. Сегодня для того, чтобы сохранить единство нашей страны и территориальную целостность нашего государства, у руля должны стоять люди, которые могут на своём языке вести коммуникации как с Востоком, так и с Западом. Именно эти качества, на мой взгляд, в нынешних условиях жизни являются непременными. И мне кажется, по этой причине делегаты при выборе кандидата отдали свой голос именно такому человеку.

- Спасибо за беседу!

Автор - Алина Алиева