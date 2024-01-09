Что задекларировал замминистра финансов Казахстана
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Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов сообщил об имуществе, которое он указал в рамках всеобщего декларирования, передаёт BaigeNews.kz.
"В соответствии со статьёй 11 Закона "О борьбе с коррупцией" политические госслужащие должны публиковать декларации с 1 января 2025 года. Относительно себя - в основной декларации задекларировал трёхкомнатную квартиру, которая мне принадлежит на правах собственности, и автотранспортное средство", - сказал Биржанов.
Журналисты попросили его уточнить марку автомобиля.
"Машина не крутая. BMW 2017 года выпуска. Костюм на мне производства Казахстана, могу даже лейбл показать. Обувь на мне тоже казахстанская. Квартира площадью 74,5 квадратных метра. Её рыночную стоимость я сейчас не знаю", - сообщил вице-министр.
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