Что задекларировал замминистра финансов Казахстана

Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов сообщил об имуществе, которое он указал в рамках всеобщего декларирования, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии со статьёй 11 Закона "О борьбе с коррупцией" политические госслужащие должны публиковать декларации с 1 января 2025 года. Относительно себя - в основной декларации задекларировал трёхкомнатную квартиру, которая мне принадлежит на правах собственности, и автотранспортное средство", - сказал Биржанов.

Журналисты попросили его уточнить марку автомобиля.